Уместно? На площадке аварийного кадетского корпуса проведут спортивный праздник

Напомним, что кадетский корпус на улице Ленина признали аварийным зданием еще в 2018 году. Пока не решено, что делать с историческим зданием. Есть несколько вариантов развития событий. Пустующие здания в центре города могут восстановить за областные средства, с привлечением инвестора или на средства федерального бюджета.