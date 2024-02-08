Уместно? На площадке аварийного кадетского корпуса проведут спортивный праздник

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
На следующей неделе в Омске планируется масштабное спортивное мероприятие. Его организуют в центре города на базе бывшего кадетского корпуса.
Глава регионального минспорта Иван Колесник рассказал, что омичей ждет День зимних видов спорта. В рамках этого мероприятия участники поиграют в хоккей на валенках, в волейбол на снегу, покатаются на хаски и оленях, а также попробуют встать на сноуборд и коньки.
На территории кадетского корпуса по улице Ленина, 26 также подготовят хоккейную бросковую зону, площадку для керлинга и биатлона. Помимо спортивных забав для омичей организуют фотозону и концертную программу.
Праздник состоится в воскресенье, 18 февраля, написал министр Колесник у себя в телеграм-канале. Город55 запросил комментарий у пресс-службы ведомства по поводу начала мероприятия и платы за вход.
Напомним, что кадетский корпус на улице Ленина признали аварийным зданием еще в 2018 году. Пока не решено, что делать с историческим зданием. Есть несколько вариантов развития событий. Пустующие здания в центре города могут восстановить за областные средства, с привлечением инвестора или на средства федерального бюджета.