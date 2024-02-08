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Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

иллюстрация

Уместно? На площадке аварийного кадетского корпуса проведут спортивный праздник

8 февраля 2024, 08:36
Фото: Город55
иллюстрация

На базе аварийного кадетского корпуса в Омске проведут День зимних видов спорта

Для организации мероприятия будут смонтированы несколько площадок.

На следующей неделе в Омске планируется масштабное спортивное мероприятие. Его организуют в центре города на базе бывшего кадетского корпуса.

Глава регионального минспорта Иван Колесник рассказал, что омичей ждет День зимних видов спорта. В рамках этого мероприятия участники поиграют в хоккей на валенках, в волейбол на снегу, покатаются на хаски и оленях, а также попробуют встать на сноуборд и коньки.

На территории кадетского корпуса по улице Ленина, 26 также подготовят хоккейную бросковую зону, площадку для керлинга и биатлона. Помимо спортивных забав для омичей организуют фотозону и концертную программу.

Праздник состоится в воскресенье, 18 февраля, написал министр Колесник у себя в телеграм-канале. Город55 запросил комментарий у пресс-службы ведомства по поводу начала мероприятия и платы за вход.

Напомним, что кадетский корпус на улице Ленина признали аварийным зданием еще в 2018 году. Пока не решено, что делать с историческим зданием. Есть несколько вариантов развития событий. Пустующие здания в центре города могут восстановить за областные средства, с привлечением инвестора или на средства федерального бюджета.

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#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Развлечения#Новости#Омский кадетский военный корпус#Кадетский корпус#Алина Ясинская
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