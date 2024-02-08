Теперь и в апелляции: областной Фонд снова проиграл тяжбу с фондом Газпрома

Город55 уже писал об этой истории. Фонд стратегического развития Омской области был создан губернатором Виктором Назаровым в 2014 году, его единственный учредитель — региональное минимущества. Именно через этот фонд осваивались деньги, которые «Газпром» выделял на реконструкцию улицы Чокана Валиханова и Любинского проспекта, на другие масштабные проекты. В конце 2016 года на счете фонда было больше 3 млрд рублей, в дальнейшем эта сумма постоянно уменьшалась, в 2021 году достигнув нуля.