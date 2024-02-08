Теперь и в апелляции: областной Фонд снова проиграл тяжбу с фондом Газпрома

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Восьмой арбитражный апелляционный суд вынес решение по жалобе Фонда стратегического развития Омской области. Речь идет о тяжбе ФСР с Фондом поддержки социальных инициатив «Газпрома»: суд первой инстанции вынес решение в пользу последнего, ФСР подал апелляционную жалобу, но, как стало теперь известно, проиграл снова.
Город55 уже писал об этой истории. Фонд стратегического развития Омской области был создан губернатором Виктором Назаровым в 2014 году, его единственный учредитель — региональное минимущества. Именно через этот фонд осваивались деньги, которые «Газпром» выделял на реконструкцию улицы Чокана Валиханова и Любинского проспекта, на другие масштабные проекты. В конце 2016 года на счете фонда было больше 3 млрд рублей, в дальнейшем эта сумма постоянно уменьшалась, в 2021 году достигнув нуля.
Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» вчинил ФСР иск на 104,26 млн рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме, так что мы не знаем, в чем конкретно заключались претензии и что конкретно решил суд первой инстанции: известно только, что иск удовлетворен «полностью или частично». Апелляционный суд оставил это решение без изменений.
Теоретически у ФСР есть возможность подать кассационную жалобу.