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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

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Ртуть в Иртыше, классификация котов и сюрпризы от погоды. Омск сегодня

8 февраля 2024, 14:20
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Эколог объяснил омичам, откуда в Иртыше взялась ртуть

Сегодня стало известно, что в некоторых районах Иртыша на территории Омска обнаружили превышенное содержание ртути. Однако, как бы страшно это не звучало, находке есть объяснение, и его дал омский эколог Анатолий Соловьев. Он уверил жителей региона, что в появлении вещества в реке нет ничего опасного и необычного, это явление вполне объяснимо и точно проявилось в Омске, а не пришло из Казахстана. А причиной ее появления, вероятно, стала брошенная в реку лампочка или мусор.

«Нет ничего необычного». Эколог объяснил появление ртути в Иртыше
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Новость №2. В Омске 13 лет проводился эксперимент по секс-активности породистых котов

В Омске на протяжении 13 лет проводили исследование сексуальной активности разных видов породистых котов. Для этого были задействованы омские ветеринарные клиники. В результате ученые разделили животных на четыре категории, в зависимости от их активности во время спаривания. Эксперты уверены, что такой подход положительно повлияет на разведение породистых котов в России.

Слабые и безудержные. В Омске 13 лет проводился эксперимент по секс-активности котов
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Новость №3. Скоро в Омскую область вернуться сильные морозы

В Обь-Иртышском УГМС представили актуальный прогноз погоды на окончание этой рабочей недели. По данным синоптиков, после потепления до «плюсовой» температуры, жителей региона ждет существенное похолодание. Так, например, в воскресенье, 11 февраля, ночью похолодает до -18… -23 градусов, при прояснении до -28. В светлое время температура воздуха составит -12… -17 градусов.

Весна отменяется. На Омскую область движется циклон с 28-градусными морозами
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