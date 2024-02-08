Ртуть в Иртыше, классификация котов и сюрпризы от погоды. Омск сегодня

Сегодня стало известно, что в некоторых районах Иртыша на территории Омска обнаружили превышенное содержание ртути. Однако, как бы страшно это не звучало, находке есть объяснение, и его дал омский эколог Анатолий Соловьев. Он уверил жителей региона, что в появлении вещества в реке нет ничего опасного и необычного, это явление вполне объяснимо и точно проявилось в Омске, а не пришло из Казахстана. А причиной ее появления, вероятно, стала брошенная в реку лампочка или мусор.