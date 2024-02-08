РЭО: Уровень собираемости платежей за вывоз ТКО в РФ превысил 95%

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Published Сегодня, 19:34
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Updated Сегодня, 19:34
Общий объем счетов, которые за данный период были выставлены физлицам и организациям, составил 280,8 млрд руб., из которых 268,2 млрд руб. уже оплачены.
По информации, озвученной гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, показатель собираемости в прошлом году превысил все ранее достигнутые результаты. Такой рост является признаком того, что система работает эффективно, а органы исполнительной власти на местах и региональные операторы квалифицированно контролируют и управляют рабочими процессами, пишет newsnn.ru.
Первым по уровню собираемости среди регионов страны стал Уральский федеральный округ с показателем 98,1%. Самая низкая собираемость — 86,8% — отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе.
Несмотря на это, согласно заявлению замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, в СКФО показатель собираемости вырос на 7,9% по сравнению с предшествующим годом. Положительную динамику собираемости платежей также продемонстрировал Северо-Западный федеральный округ, где показатель вырос на 8,1% и составил 96,4%.
«Уверен, что другие субъекты скоро также пополнят этот рейтинг», — подытожил эксперт.
Несколько крупных региональных операторов достигли уровня собираемости, превышающего 100%. В их числе: крымское ГУП РК «Крымэкоресурсы», ООО «Гринта» из Татарстана, ООО «РК» в Красноярском крае, а также АО «Ситиматик» в Саратовской области и Чувашии.
В рамках указа президента 14 января 2019 года в России была учреждена публично-правовая компания «Российский экологический оператор», ключевой задачей которой является формирование комплексной системы обращения с ТКО в стране. В соответствии с положениями нацпроекта «Экология» данные меры необходимо принять для сокращения объема захораниваемых отходов с последующим снижением экологической нагрузки на население. Цель — к 2030 году производить обработку 100% объема ТКО и добиться 50%-ного снижения количества отходов, которые направляются на полигоны. Таких показателей невозможно достичь без построения экономики замкнутого цикла.