РЭО: Уровень собираемости платежей за вывоз ТКО в РФ превысил 95%

В рамках указа президента 14 января 2019 года в России была учреждена публично-правовая компания «Российский экологический оператор», ключевой задачей которой является формирование комплексной системы обращения с ТКО в стране. В соответствии с положениями нацпроекта «Экология» данные меры необходимо принять для сокращения объема захораниваемых отходов с последующим снижением экологической нагрузки на население. Цель — к 2030 году производить обработку 100% объема ТКО и добиться 50%-ного снижения количества отходов, которые направляются на полигоны. Таких показателей невозможно достичь без построения экономики замкнутого цикла.