Региональный оператор «Магнит» добился отмены предельных тарифов на обработку мусора

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
Омский областной суд принял решение в рамках тяжбы регионального мусорного оператора «Магнит» с Региональной энергетической комиссией Омской области. РЭК еще в марте 2023 года приняла приказ «Об установлении предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для потребителей Общества с ограниченной ответственностью „Магнит“, а оператор этот приказ оспорил, подав в суд административное исковое заявление.
Истец потребовал признать не действующим со дня принятия приказа его первый пункт, в котором речь идет как раз о тарифе.
— В обоснование заявленных требований общество указало, — говорится в судебных документах, — что затраты на оказание комплекса услуг транспортными средствами и/или специальной техникой с экипажем на мусоросортировочных комплексах Кировского и Ленинского административных округов города Омска, включенные в базовый уровень операционных расходов, не соответствуют объему (массе) обрабатываемых твердых коммунальных отходов, что нарушает права ООО «Магнит», поскольку не компенсирует экономически обоснованные расходы и не обеспечивает экономически обоснованный уровень доходности текущей деятельности…
РЭК в суде выступило с возражениями. Тем не менее было принято решение в пользу истца: суд констатировал, что в производственной программе, ставшей приложением к приказу, фигурируют 372 тысячи тонн мусора, тогда как в необходимую валовую выручку РЭК заложила деньги из расчета объема обрабатываемых ТКО в 356,2 тысяч тонн.
— Указанное несоответствие показателей объема ТКО и финансовых потребностей на его обработку приводит к занижению тарифа на обработку 1 тонны ТКО, что нарушает права административного истца на установление оспариваемого тарифа в экономически обоснованном размере, — признал суд.
В итоге приказ признан недействующим в той части, которая определяет тариф. При этом суд отказался корректировать производственную программу и уменьшать объем обрабатываемого мусора на 2024 год с 372 до 356 тысяч тонн.
РЭК теперь обязана «принять новый нормативный правовой акт, заменяющий признанный недействующим». До этого момента предельных тарифов на обработку мусора нет.