Региональный оператор «Магнит» добился отмены предельных тарифов на обработку мусора

РЭК в суде выступило с возражениями. Тем не менее было принято решение в пользу истца: суд констатировал, что в производственной программе, ставшей приложением к приказу, фигурируют 372 тысячи тонн мусора, тогда как в необходимую валовую выручку РЭК заложила деньги из расчета объема обрабатываемых ТКО в 356,2 тысяч тонн.