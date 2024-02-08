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Проект «Метро-2»: засекреченная ветка московской подземки или вымысел

Проект «Метро-2»: засекреченная ветка московской подземки или вымысел

8 февраля 2024, 16:54
Фото: 1MI
О секретном объекте — специальной правительственной линии Московского метрополитена — в СМИ появлялось множество публикаций. Данным вопросом даже были заинтересованы спецслужбы США. Является ли «Метро-2» выдумкой или СССР на самом деле оставил потомкам это важное наследие?

В конце минувшего столетия по стране поползли слухи, что под столицей есть секретная линия метро, начинающаяся под Кремлем. Один писатель, работавший в поликлинике Минобороны, узнал об этом объекте из разговоров с пациентами.

Известно, что российское правительство не давало официальных подтверждений существования «засекреченной подземки», пишет newia.ru.

Но косвенные подтверждения бывших чиновников высокого ранга имели место быть. По словам Владимира Шевченко, главы службы протокола Горбачева, а после — Ельцина, в столичном метро существует лишь одноколейная ветка, которой необходим капремонт. Она ведет от Кремля до ближней дачи.

Однако, по свидетельствам экс-префекта ЦАО столицы Александра Музыкантского, горного инженера Ханана Абрамсона, а также согласно отчету Минобороны США, от Кремля к засекреченным командным пунктам и бункеру ведет множество линий гигантской системы, которая строилась десятки лет.

Возможно, эта тайна будет раскрыта через несколько лет, когда соответствующие документы будут рассекречены.

#Общество#Метро#Метрополитен#Московское метро#Все материалы авторов
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