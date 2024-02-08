Проект «Метро-2»: засекреченная ветка московской подземки или вымысел

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
В конце минувшего столетия по стране поползли слухи, что под столицей есть секретная линия метро, начинающаяся под Кремлем. Один писатель, работавший в поликлинике Минобороны, узнал об этом объекте из разговоров с пациентами.
Известно, что российское правительство не давало официальных подтверждений существования «засекреченной подземки», пишет newia.ru.
Но косвенные подтверждения бывших чиновников высокого ранга имели место быть. По словам Владимира Шевченко, главы службы протокола Горбачева, а после — Ельцина, в столичном метро существует лишь одноколейная ветка, которой необходим капремонт. Она ведет от Кремля до ближней дачи.
Однако, по свидетельствам экс-префекта ЦАО столицы Александра Музыкантского, горного инженера Ханана Абрамсона, а также согласно отчету Минобороны США, от Кремля к засекреченным командным пунктам и бункеру ведет множество линий гигантской системы, которая строилась десятки лет.
Возможно, эта тайна будет раскрыта через несколько лет, когда соответствующие документы будут рассекречены.