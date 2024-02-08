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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

На омском Левобережье обрушилась крыша в здании СТО

Причины неизвестны. На омском Левобережье обрушилась крыша в здании СТО

8 февраля 2024, 11:38
Фото: пожарно-спасательная служба Омской области

На омском Левобережье обрушилась крыша в здании СТО

Место происшествия уже осмотрели, под завалами никого не нашли.

Сегодня, 8 февраля, на территории Кировского округа произошел инцидент с обрушением кровли. Это случилось на СТО.

Крыша упала в здании по улице Енисейская, 3/2. На место выезжали спасатели бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Омской области».

Фото: пожарно-спасательная служба Омской области

Как сообщается в их телеграм-канале, при обрушении кровли никто не пострадал, жертв нет. Специалисты осмотрели здание, но пока не озвучили предварительных данных о причинах произошедшего.

Ранее Город55 писал об обрушении потолка в строящейся школе в Горьковском районе. Никто при этом не пострадал. Подрядная организация уже устранила повреждение. Сотрудники прокуратуры будут выяснить, по какой причине это произошло.

Найдут причину. Прокуратура запустила проверку из-за обрушения потолка в новой школе
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#Происшествия#Омск#Омская область#Пожары#Новости#Спасатели#Пожары в Омской области#Обрушение#Обрушение здания#Алина Ясинская#Обрушение потолка#Пожарно-спасательная служба
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