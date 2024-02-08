Причины неизвестны. На омском Левобережье обрушилась крыша в здании СТО

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Сегодня, 8 февраля, на территории Кировского округа произошел инцидент с обрушением кровли. Это случилось на СТО.
Крыша упала в здании по улице Енисейская, 3/2. На место выезжали спасатели бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Омской области».
Как сообщается в их телеграм-канале, при обрушении кровли никто не пострадал, жертв нет. Специалисты осмотрели здание, но пока не озвучили предварительных данных о причинах произошедшего.
Ранее Город55 писал об обрушении потолка в строящейся школе в Горьковском районе. Никто при этом не пострадал. Подрядная организация уже устранила повреждение. Сотрудники прокуратуры будут выяснить, по какой причине это произошло.