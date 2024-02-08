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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В Иртыше обнаружили повышенное содержание ртути

Повышенное содержание опасного вещества зафиксировали в Иртыше

8 февраля 2024, 04:28
Фото: 1MI

В Иртыше обнаружили повышенное содержание ртути

Омские метеорологи опубликовали обновленную статистику, согласно которой известно, что 29 января было обнаружено превышение уровня ртути в реке.

Итак, опасное вещество обнаружили в пробах, отобранных на территории Омска. Концентрация опасного вещества составила 0,049 мкг/л. Еще один подобный случай был в черте села Татарка. Тогда в лаборатории выявили 0,048 мкг/л ртути.

В Омском водоканале сказали, что взяли ситуацию на контроль. Каждый день будут отбираться пробы на анализ. По словам представителя пресс-службы, вода выходе соответствует нормам, пишет ТАСС.

Согласно опубликованной информации, в середине апреля 2023 года чуть ниже впадения реки Омь содержание ртути превышало допустимого значения. В других водоемах города также были опасные примеси: магний, медь и сульфаты.

Тогда специалисты разъяснили, что это не загрязнения, а природные процессы.

Экстремальное загрязнение. В омских водоемах обнаружили опасные вещества
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#Происшествия#Омск#Иртыш#Вода#Метеорологи#Лаборатория#Анастасия Чернобаева
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