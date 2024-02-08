Повышенное содержание опасного вещества зафиксировали в Иртыше

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Итак, опасное вещество обнаружили в пробах, отобранных на территории Омска. Концентрация опасного вещества составила 0,049 мкг/л. Еще один подобный случай был в черте села Татарка. Тогда в лаборатории выявили 0,048 мкг/л ртути.
В Омском водоканале сказали, что взяли ситуацию на контроль. Каждый день будут отбираться пробы на анализ. По словам представителя пресс-службы, вода выходе соответствует нормам, пишет ТАСС.
Согласно опубликованной информации, в середине апреля 2023 года чуть ниже впадения реки Омь содержание ртути превышало допустимого значения. В других водоемах города также были опасные примеси: магний, медь и сульфаты.
Тогда специалисты разъяснили, что это не загрязнения, а природные процессы.