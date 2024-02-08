Пальба на Ленина. Омича отправили на исправительные работы за стрельбу в центре Омска

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:38
В Центральном районном суде рассмотрели уголовное дело 30-летнего омича Алиева. Его обвинили в хулиганстве. Инцидент произошел в мае прошлого года.
Он гулял днем на улице Ленина и в районе дома № 14 встретил знакомого, с которым не ладил. Пренебрегая тем, что находится в самом центре города, Алиев несколько раз выстрелил из травматического пистолета в оппонента. Последний получил травмы, а нападавший не признал вину.
Действия Алиева соотнесли с ч. 2 ст. 213 УК РФ. За стрельбу на улице ему назначили два года лишения свободы, однако позже на основании ст. 53.1 УК РФ омичу заменили наказание. Суд постановил, что Алиев будет заниматься принудительными работами в течение двух лет. При этом из его зарплаты ежемесячно станут вычитать 15% в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу, так что и Алиев, и сторона обвинения могут его оспорить.