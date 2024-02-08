Пальба на Ленина. Омича отправили на исправительные работы за стрельбу в центре Омска

Действия Алиева соотнесли с ч. 2 ст. 213 УК РФ. За стрельбу на улице ему назначили два года лишения свободы, однако позже на основании ст. 53.1 УК РФ омичу заменили наказание. Суд постановил, что Алиев будет заниматься принудительными работами в течение двух лет. При этом из его зарплаты ежемесячно станут вычитать 15% в доход государства.