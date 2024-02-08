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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

иллюстрация

Пальба на Ленина. Омича отправили на исправительные работы за стрельбу в центре Омска

8 февраля 2024, 06:35
Фото: Город55
иллюстрация

Омича отправили на исправительные работы за стрельбу в центре Омска

Мужчина хотел выяснить отношения со знакомым, но сделал это на самой оживленной улице города с помощью оружия.

В Центральном районном суде рассмотрели уголовное дело 30-летнего омича Алиева. Его обвинили в хулиганстве. Инцидент произошел в мае прошлого года.

Он гулял днем на улице Ленина и в районе дома № 14 встретил знакомого, с которым не ладил. Пренебрегая тем, что находится в самом центре города, Алиев несколько раз выстрелил из травматического пистолета в оппонента. Последний получил травмы, а нападавший не признал вину.

Действия Алиева соотнесли с ч. 2 ст. 213 УК РФ. За стрельбу на улице ему назначили два года лишения свободы, однако позже на основании ст. 53.1 УК РФ омичу заменили наказание. Суд постановил, что Алиев будет заниматься принудительными работами в течение двух лет. При этом из его зарплаты ежемесячно станут вычитать 15% в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу, так что и Алиев, и сторона обвинения могут его оспорить.

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#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Стрельба#Наказание#Новости#Алина Ясинская#Принудительные работы#Стрельба на улице
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