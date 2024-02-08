От 6,3 млн за квартиру. Совладельцам пивного бизнеса одобрили проект дома в Омске

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
«Специализированному застройщику „Импарк“» выдали разрешительный документ на проект строительства многоквартирного дома на Красном пути, рядом с Колледжем инновационных технологий, экономики и коммерции. В качестве экспертной организации выступило общество с ограниченной ответственностью «Базис»
Проект для застройщика разработал компания «ПИ „Горпроект“», учредителем которого с октября 2023 года является Сергей Романюк.
Строительство дома переменной этажности ведется с осени прошлого года, но работы стартовали позже, чем изначально планировалось. Поэтому и сдана многоэтажка будет не в третьем квартале 2024 года, а во втором квартале 2025 года.
Дом с террасой будет рассчитан на 79 квартир, из них 20 — однокомнатные, 43 — двухкомнатные, 10 — трехкомнатные и 6 — четырехкомнатные. Первый этаж отдают под коммерческие помещения. Территория дома на Красном пути будет закрытой. Многоэтажку дополнят подземным паркингом на 37 машино-мест и 29 кладовыми помещениями. Отметим, что стоимость квартир начинается от 6,3 млн рублей.
Проект паркинга для многоэтажки на Красном пути, напомним, прошел экспертизу в ноябре прошлого года. Строительной фирмой «Импарк», зарегистрированной в июне 2021-го, владеют Дмитрий Казаков и Дмитрий Гладилин. Им принадлежит сеть магазинов «Пивоман» в разных городах России — Омске, Казани, Уфе, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Выручка омского «Торгового дома „Пивоман“» в 2022 году составила 229,3 млн рублей.