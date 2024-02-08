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Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

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От 6,3 млн за квартиру. Совладельцам пивного бизнеса одобрили проект дома в Омске

8 февраля 2024, 04:56
Фото: 1MI
Иллюстрация

Совладельцы пивного бизнеса планируют через год сдать дом рядом с омским парком

Изначально застройщик рассчитывал достроить многоквартирный дом на полгода раньше — в третьем квартале 2024 года.

«Специализированному застройщику „Импарк“» выдали разрешительный документ на проект строительства многоквартирного дома на Красном пути, рядом с Колледжем инновационных технологий, экономики и коммерции. В качестве экспертной организации выступило общество с ограниченной ответственностью «Базис»

Проект для застройщика разработал компания «ПИ „Горпроект“», учредителем которого с октября 2023 года является Сергей Романюк.

Строительство дома переменной этажности ведется с осени прошлого года, но работы стартовали позже, чем изначально планировалось. Поэтому и сдана многоэтажка будет не в третьем квартале 2024 года, а во втором квартале 2025 года.

Участок, где возводит дом «Специализированный застройщик „Импарк“»Участок, где возводит дом «Специализированный застройщик „Импарк“»
Участок, где возводит дом «Специализированный застройщик „Импарк“»
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Дом с террасой будет рассчитан на 79 квартир, из них 20 — однокомнатные, 43 — двухкомнатные, 10 — трехкомнатные и 6 — четырехкомнатные. Первый этаж отдают под коммерческие помещения. Территория дома на Красном пути будет закрытой. Многоэтажку дополнят подземным паркингом на 37 машино-мест и 29 кладовыми помещениями. Отметим, что стоимость квартир начинается от 6,3 млн рублей.

Проект паркинга для многоэтажки на Красном пути, напомним, прошел экспертизу в ноябре прошлого года. Строительной фирмой «Импарк», зарегистрированной в июне 2021-го, владеют Дмитрий Казаков и Дмитрий Гладилин. Им принадлежит сеть магазинов «Пивоман» в разных городах России — Омске, Казани, Уфе, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Выручка омского «Торгового дома „Пивоман“» в 2022 году составила 229,3 млн рублей.

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#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
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