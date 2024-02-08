От 6,3 млн за квартиру. Совладельцам пивного бизнеса одобрили проект дома в Омске

Дом с террасой будет рассчитан на 79 квартир, из них 20 — однокомнатные, 43 — двухкомнатные, 10 — трехкомнатные и 6 — четырехкомнатные. Первый этаж отдают под коммерческие помещения. Территория дома на Красном пути будет закрытой. Многоэтажку дополнят подземным паркингом на 37 машино-мест и 29 кладовыми помещениями. Отметим, что стоимость квартир начинается от 6,3 млн рублей.