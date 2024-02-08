Опыт России по регулированию сферы табакокурения обсудили эксперты ВОЗ

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Об этом рассказал глава российской делегации, заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на полях десятой Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ), проходящей в Панаме. По его мнению, такие меры позволят сократить количество курильщиков в России. О этом пишет kp.ru.
Десятая конференция сторон РКБТ ВОЗ объединяет 183 страны, более 90% населения мира, ратифицировавших документ, определяющий общие подходы для предотвращения распространения потребления табака.
«Действующая в нашей стране система регулирования в табачной отрасли уже считается одной из самых современных и жестких в мире, дальнейшие ограничения вряд ли имеют смысл. Это очевидно на примере стран, где жесткими мерами ограничили долю курильщиков, что привело к взрывному росту нелегального рынка (92% потребления табака в этой Панаме). Учитывая то, что табачная отрасль в России пополняет федеральный бюджет более чем на 700 млрд рублей только за счет акцизов, очевидно, что вместо новых ограничений нужно обеспечить фактическую реализацию уже принятых норм.
Регуляторный опыт России уже сегодня востребован на международных площадках. Например, вопрос об обмене опытом в области борьбы с нелегальным оборотом табачной продукции, включая развитие системы прослеживаемости и цифровой маркировки, обсуждался на недавнем форуме Россия-Африка. Учитывая рост экономических связей внутри БРИКС, тема, очевидно, будет востребована на этой и прочих международных площадках», отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Проходящая в Панаме Конференция сторон РКБТ ВОЗ с участием российской делегации, возглавляемой Минздравом, проходит с 5 по 10 февраля, а Совещание сторон Протокола РКБТ ВОЗ с участием Минпромторга и ЦРПТ пройдет с 12 по 15 февраля.