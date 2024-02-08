Омский «Авангард» уступил московскому «Спартаку» со счетом 3:5

Во втором периоде «ястребы» отправились спасать игру, однако сделать это было не просто. Опасных моментов у ворот Андрея Кареева было крайне мало. На 34 минуте «Спартак» забил четвертую шайбу. Распечатать ворота москвичей «Авангарду» удалось лишь под конец второй двадцатиминутки. С передачи Дамира Шарипзянова и Райана Спунера шайбу забросил Рид Буше. На перерыв команды отправились при счете 1:4 в пользу «красно-белых».