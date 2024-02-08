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Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Омский «Авангард» уступил московскому «Спартаку» со счетом 3:5

Омский «Авангард» уступил московскому «Спартаку» со счетом 3:5

8 февраля 2024, 15:55
Фото: ХК Авангард
Во второй половине матча «ястребы», проигрывая 0:4, попытались переломить ход игры, но безуспешно.

Сегодня, 8 февраля, омский «Авангард» на льду G-Drive Арены принимал новосибирскую «Сибирь». Матч закончился со счетом 3:5 в пользу гостей.

На первой минуте матча защитник «Авангарда» Семен Чистяков заработал малый штраф за удар клюшкой. Гости воспользовались меньшинством «ястребов» и отправили шайбу в ворота Ильи Проскурякова. Практически сразу «Спартак» забил вторую, у москвичей отличился Шэйн Принс. В середине первого периода Дмитрий Вишневский довел счет до 0:3, после чего главный тренер омской команды Михаил Кравец принял решение сменить голкипера. В ворота вместо Проскурякова встал Андрей Мишуров.

Во втором периоде «ястребы» отправились спасать игру, однако сделать это было не просто. Опасных моментов у ворот Андрея Кареева было крайне мало. На 34 минуте «Спартак» забил четвертую шайбу. Распечатать ворота москвичей «Авангарду» удалось лишь под конец второй двадцатиминутки. С передачи Дамира Шарипзянова и Райана Спунера шайбу забросил Рид Буше. На перерыв команды отправились при счете 1:4 в пользу «красно-белых».

Третий период начался с гола Буше. Американский нападающий записал дубль на свой счет. Ассистентами стали также Шарипзянов и Спунер. А ближе к середине периода Райан Спунер отметился и забитым голом — 3:4. «Спартак» взял тайм-аут. За 5 минут до конца основного времени спартаковец Максим Цыплаков укрепил преимущество своей команды — 3:5. Теперь 30-секундный перерыв взял наставник «ястребов» Михаил Кравец. «Авангард» заменил вратаря на шестого полевого игрока, но результата это не принесло. Финальный счет — 3:5.

Следующую игру «Авангард» также проведет на домашнем льду. «Ястребы» встретятся в воскресенье, 11 февраля, с новосибирской «Сибирью».

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