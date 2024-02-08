Не только пенсионеры. Центробанк РФ составил портрет типичной жертвы мошенников

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Центробанк провел социологическое исследование и выяснил, как чаще всего выглядит жертва мошенников. Об этом пишет newia.ru.
Согласно данным опроса, у четверти россиян в прошлом году были ситуации, когда они контактировали с мошенниками. Злоумышленники использовали при этом разные способы, чтобы выманить деньги у жертв. Они все чаще звонят и отправляют сообщения.
Как правило, в руки к кибермошенникам попадают женщины от 25 до 44 лет. У них есть среднее образование, постоянная работа со средним уровнем зарплаты. К слову, 10% людей, с которыми связывались аферисты, понесли убытки.
В среднем обманутые теряют 20 тыс рублей. Зачастую пострадавшие сами называют мошенникам данные карт и счетов. Центробанк также выяснил, что злоумышленники начали присматриваться к мессенджерам, с помощью которых также можно похищать деньги.