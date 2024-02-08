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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

иллюстрация

Не только пенсионеры. Центробанк РФ составил портрет типичной жертвы мошенников

8 февраля 2024, 09:43
Фото: Город55
иллюстрация

Центробанк РФ составил портрет типичной жертвы мошенников в России

Аферисты стали все чаще переходить в мессенджеры, чтобы выманивать у россиян деньги.

Центробанк провел социологическое исследование и выяснил, как чаще всего выглядит жертва мошенников. Об этом пишет newia.ru.

Согласно данным опроса, у четверти россиян в прошлом году были ситуации, когда они контактировали с мошенниками. Злоумышленники использовали при этом разные способы, чтобы выманить деньги у жертв. Они все чаще звонят и отправляют сообщения.

Как правило, в руки к кибермошенникам попадают женщины от 25 до 44 лет. У них есть среднее образование, постоянная работа со средним уровнем зарплаты. К слову, 10% людей, с которыми связывались аферисты, понесли убытки.

В среднем обманутые теряют 20 тыс рублей. Зачастую пострадавшие сами называют мошенникам данные карт и счетов. Центробанк также выяснил, что злоумышленники начали присматриваться к мессенджерам, с помощью которых также можно похищать деньги.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Центробанк#Мошенники#Кибербезопасность#Телефонные мошенники#Алина Ясинская#Киберпреступления
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