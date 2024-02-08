Налоговая решила ликвидировать «Сибирско-Уральского бройлера»

Мясоперерабатывающая компания «Сибирско-Уральский бройлер», зарегистрированная в Омске на 2-й Казахстанской улице, в ближайшее время может быть исключена из единого государственного реестра юрлиц, что будет означать ее ликвидацию. Из официального сообщения следует, что «регистрирующий орган» принял такое решение из-за «наличия в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности».