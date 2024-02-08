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Налоговая решила ликвидировать «Сибирско-Уральского бройлера»

Налоговая решила ликвидировать «Сибирско-Уральского бройлера»

8 февраля 2024, 09:26
Фото: 1MI

Налоговая решила ликвидировать «Сибирско-Уральского бройлера»

В ЕГРЮЛ найдены недостоверные сведения об этой фирме.

Мясоперерабатывающая компания «Сибирско-Уральский бройлер», зарегистрированная в Омске на 2-й Казахстанской улице, в ближайшее время может быть исключена из единого государственного реестра юрлиц, что будет означать ее ликвидацию. Из официального сообщения следует, что «регистрирующий орган» принял такое решение из-за «наличия в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности».

Напомним: ООО «Сибирско-Уральский бройлер», принадлежащее омскому бизнесмену Виктору Окунееву, специализируется на «производстве продукции из мяса убойных животных и мяса птицы». В 2023 году компания «Лион» из Читы добивалась в суде банкротства «Бройлера», но ее иск остался неудовлетворенным.

Суд отказался банкротить «Сибирско-Уральского бройлера»
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#Бизнес#Новости#Егрюл#Николай Эйхвальд#Ликвидация фирм
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