На личном примере. Мэр Тары вышел на улицы города убирать снег

Площадка, расположенная на улицах Ленина и Александровская, была завалена снегом. Именно она привлекла внимание мэра и депутатов горсовета. Сотрудники администрации также подключились к процессу.



Напомним, что уже на этой неделе омичей ждет потепление, а потом погода резко изменит свое настроение. Уже в субботу, 10 февраля, температура воздуха составит -13 градусов. Порывы ветра будут до 17 м/с.