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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

На личном примере. Мэр Тары вышел на улицы города убирать снег

8 февраля 2024, 06:53

В Омской области в Таре градоначальник показал, как чистить снег

В социальных сетях глава Тары продемонстрировал, как он чистит снег на детской площадке города.

Площадка, расположенная на улицах Ленина и Александровская, была завалена снегом. Именно она привлекла внимание мэра и депутатов горсовета. Сотрудники администрации также подключились к процессу.

Напомним, что уже на этой неделе омичей ждет потепление, а потом погода резко изменит свое настроение. Уже в субботу, 10 февраля, температура воздуха составит -13 градусов. Порывы ветра будут до 17 м/с.

В Гидрометцентре отметили, что зима в этом году очень снежная.

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#Общество#Погода#Уборка снега#Потепление#Администрация#Анастасия Чернобаева
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