Гости попробуют взять реванш. Омский «Авангард» примет на домашнем льду «Спартак»

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Сегодня, 8 февраля, омский «Авангард» на домашнем льду встретится со «Спартаком» из Москвы. Начало матча в 19:30.
В настоящее время «Авангард» находится на второй строчке в Восточной конференции. За плечами у команды 59 игр и 84 очка. Клуб на 2 очка отстает от лидирующего в Конференции «Металлурга». Прошлый матч «ястребы» провели со СКА и устроили для болельщиков настоящее шоу. Игра закончилась со счетом 9:5 в пользу подопечных Михаила Кравца.
«Спартак» в таблице Запада расположился на четвертом месте. Москвичи провели в сезоне 60 игр и имеют в своем активе 78 очков. Прошлая игра завершилась для «Спартака» домашней победой над «Автомобилистом» — 3:0.
Между собой команды провели в чемпионатах 64 матча. У «Авангарда» 39 побед, у «Спартака» — 23. Две игры сильнейшего не выявили. Шайбы 209 — 170. Встреча в текущем сезоне 19 января осталась за «ястребами» — 3:1.
Ранее Город55 сообщал, что три игрока омского «Авангарда» попали в десятку лучших хоккеистов КХЛ.