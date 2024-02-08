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Published Сегодня, 04:51

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Updated Сегодня, 04:53

Омский «Авангард» на домашнем льду встретится с московским «Спартаком»

Гости попробуют взять реванш. Омский «Авангард» примет на домашнем льду «Спартак»

8 февраля 2024, 04:51
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» на домашнем льду встретится с московским «Спартаком»

Прошлая игра со «Спартаком» осталась за «ястребами» — 3:1. Матч состоялся в Москве 19 января.

Сегодня, 8 февраля, омский «Авангард» на домашнем льду встретится со «Спартаком» из Москвы. Начало матча в 19:30.

В настоящее время «Авангард» находится на второй строчке в Восточной конференции. За плечами у команды 59 игр и 84 очка. Клуб на 2 очка отстает от лидирующего в Конференции «Металлурга». Прошлый матч «ястребы» провели со СКА и устроили для болельщиков настоящее шоу. Игра закончилась со счетом 9:5 в пользу подопечных Михаила Кравца.

«Спартак» в таблице Запада расположился на четвертом месте. Москвичи провели в сезоне 60 игр и имеют в своем активе 78 очков. Прошлая игра завершилась для «Спартака» домашней победой над «Автомобилистом» — 3:0.

Между собой команды провели в чемпионатах 64 матча. У «Авангарда» 39 побед, у «Спартака» — 23. Две игры сильнейшего не выявили. Шайбы 209 — 170. Встреча в текущем сезоне 19 января осталась за «ястребами» — 3:1.

Ранее Город55 сообщал, что три игрока омского «Авангарда» попали в десятку лучших хоккеистов КХЛ.

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#Спорт#Омск#Омская область#КХЛ#Хоккеисты#Омский авангард#Спартак#Евгений Игишев#Ястребы#СКА
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