Гости попробуют взять реванш. Омский «Авангард» примет на домашнем льду «Спартак»

В настоящее время «Авангард» находится на второй строчке в Восточной конференции. За плечами у команды 59 игр и 84 очка. Клуб на 2 очка отстает от лидирующего в Конференции «Металлурга». Прошлый матч «ястребы» провели со СКА и устроили для болельщиков настоящее шоу. Игра закончилась со счетом 9:5 в пользу подопечных Михаила Кравца.