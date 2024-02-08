Глава омского поселения попал под суд из-за отсутствия программы по развитию бизнеса

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Прокуратура установила, что в Называевске отсутствует программа по развитию малого и среднего предпринимательства, что противоречит закону. После проверки, правоохранительные органы обязали местную администрацию исправить положение, но никаких мер так и не было принято.
Для решения вопроса пришлось обратиться в суд. Прокурор подал иск, в котором повторно потребовал решить проблему и разработать программу. Согласно условиям, администрация Называевского городского поселения должна сделать это до 31 марта 2024 года.
Суд удовлетворил требования прокуратуры, сейчас исполнение решения поставлено на контроль, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Омской области.