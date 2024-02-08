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Суд обязал главу омского поселения разработать программу для развития бизнеса

Глава омского поселения попал под суд из-за отсутствия программы по развитию бизнеса

8 февраля 2024, 12:16
Фото: 1MI

Суд обязал главу омского поселения разработать программу для развития бизнеса

О нарушении стало известно после прокурорской проверки, однако никаких мер так и не было принято.

Прокуратура установила, что в Называевске отсутствует программа по развитию малого и среднего предпринимательства, что противоречит закону. После проверки, правоохранительные органы обязали местную администрацию исправить положение, но никаких мер так и не было принято.

Для решения вопроса пришлось обратиться в суд. Прокурор подал иск, в котором повторно потребовал решить проблему и разработать программу. Согласно условиям, администрация Называевского городского поселения должна сделать это до 31 марта 2024 года.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, сейчас исполнение решения поставлено на контроль, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Омской области.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Прокурор#Предприниматель#Новости#Прокурорская проверка#Проверка прокуратуры#Анастасия Баянова
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