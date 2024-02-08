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Омич впустил в дом бомжа-рецидивиста и принял от него нож

Душа в душу. Омич впустил в дом бомжа-рецидивиста и принял от него нож

8 февраля 2024, 11:15
Фото: УМВД РФ по Омской области

Омич впустил в дом бомжа-рецидивиста и принял от него нож

Гость жил у знакомого мужчины в однокомнатной квартире вместе со своей пассией.

В региональном УМВД рассказали об инциденте с пострадавшим. Госпитализация понадобилась 64-летнему мужчине, у которого диагностировали ушибы, переломы ребер и колото-резаные раны.

Как выяснили правоохранители, мужчина пустил к себе в однокомнатную квартиру на Красном Пути пожить знакомого. Он был бездомным, как и его избранница. Таким образом у них образовалась компания для застолья. Они так жили с мая прошлого года.

Накануне, 7 февраля, во время очередного вечера с горячительными напитками мужчины поругались. Гость ударил несколько раз хозяина жилища кухонным ножом и ушел из дома. В полиции говорят, что никто из них не может вспомнить, на почве чего случилась ссора.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Известно, что скорую помощь вызвали соседи, а оперативники задержали нападавшего. В качестве друга по бутылке мужчина себе выбрал 50-летнего рецидивиста. У него богатая криминальная биография: кражи, угон, причинение тяжкого вреда здоровью.

Собственно, последнее и стало основанием для возбуждения очередного уголовного дела (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Центральный суд постановил заключить его под стражу.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Нападение#Новости#Рецидивист#Бомжи#Тяжкий вред здоровью#Алина Ясинская#Собутыльники
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