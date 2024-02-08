Душа в душу. Омич впустил в дом бомжа-рецидивиста и принял от него нож

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В региональном УМВД рассказали об инциденте с пострадавшим. Госпитализация понадобилась 64-летнему мужчине, у которого диагностировали ушибы, переломы ребер и колото-резаные раны.
Как выяснили правоохранители, мужчина пустил к себе в однокомнатную квартиру на Красном Пути пожить знакомого. Он был бездомным, как и его избранница. Таким образом у них образовалась компания для застолья. Они так жили с мая прошлого года.
Накануне, 7 февраля, во время очередного вечера с горячительными напитками мужчины поругались. Гость ударил несколько раз хозяина жилища кухонным ножом и ушел из дома. В полиции говорят, что никто из них не может вспомнить, на почве чего случилась ссора.
Известно, что скорую помощь вызвали соседи, а оперативники задержали нападавшего. В качестве друга по бутылке мужчина себе выбрал 50-летнего рецидивиста. У него богатая криминальная биография: кражи, угон, причинение тяжкого вреда здоровью.
Собственно, последнее и стало основанием для возбуждения очередного уголовного дела (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Центральный суд постановил заключить его под стражу.