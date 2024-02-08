Чуть-чуть потерпеть. Омичам рассказали, когда на Пригородной появятся школы и детсады

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В конце января Город55 рассказывал о проблемах, возникших в жилом комплексе по улице Пригородная. Местные жители возмутились строительством нового дома в микрорайоне, где и до этого напряженной была ситуация с доступностью детских садов и школ.
«Садик и школу постройте, штампуют дома, никакой инфраструктуры» — отметил омич Павел Бессонов.
В 2026 году, а именно тогда собираются достроить многоэтажки для ЖК «Мирапорт», появится свыше 20 тысяч кв. м нового жилья: в домах будет 422 квартиры. По мнению омичей, это еще больше усугубит существующие проблемы с инфраструктурой.
«В микрорайоне нет никакой социальной инфраструктуры. Сада, школы, поликлиники нет на построенные уже более 3500 квартир», — рассказывал ранее Городу55 омич Андрей.
В омской мэрии в ответ на это рассказали, какие социальные объекты по генеральному плану должны появиться на близлежащей территории. Среди них:
Вот только конкретных сроков, когда все эти объекты появятся в микрорайоне на Пригородной, нет. Срок реализации генерального плана рассчитан до 2040 года, но этот документ лишь определяет основные направления развития города до этого срока и рассказывает о том, что должно быть построено в Омске.
«Боюсь к 2040 году не доживу. Да и дети вырастут. Осталось чуть потерпеть. Скорей бы 2040 год. Буду ждать его с нетерпением», — прокомментировал Павел Бессонов планы городской администрации.
Помимо новых объектов, в Нефтяниках недалеко от ЖК на Пригородной собираются реконструировать существующий детсад №310 на проспекте Мира, 65а. Но на самом деле работы ожидаются масштабные: аварийное двухэтажное здание должны снести, а затем построить новое дошкольное учреждение на 210 мест.
Информация о сносе бывшего детсада появилась еще в октябре 2022 года. В мае прошлого года проектная документация и результаты инженерных изысканий по строительству детского сада на Мира прошли госэкспертизу. Однако 31 июля 2023-го источники финансирования на строительство и снос объекта все еще не были определены.