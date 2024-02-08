Чуть-чуть потерпеть. Омичам рассказали, когда на Пригородной появятся школы и детсады

Вот только конкретных сроков, когда все эти объекты появятся в микрорайоне на Пригородной, нет. Срок реализации генерального плана рассчитан до 2040 года, но этот документ лишь определяет основные направления развития города до этого срока и рассказывает о том, что должно быть построено в Омске.