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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Что делать, если ребенок оказался заблокирован в квартире

8 февраля 2024, 05:52
Российские спасатели из структур МЧС поделились с порталом «Ридус» информацией о том, какие выходки детей чаще всего приводят к ситуации, требующей помощи спасателей и пожарных.

Согласно словам спасателя-медика Максима Штыба, наиболее распространенными случаями, требующими вмешательства коллег, являются ситуации, когда ребенок остается запертым в квартире или застревает где-то. Зимой не редки случаи сигналов о детях, провалившихся под лед или прикоснувшихся к металлическому предмету и прилипшим к нему, пишет ridus.ru.

«Самый худший вариант — это, когда ребенок теряется, особенно если это происходит в лесной зоне. Несколько лет назад в одной деревне Ленинградской области произошел случай, когда мы думали, что ребенок потерялся в лесу. Мы уже выехали, готовились идти в лес, но потом решили немного поискать в доме. Зашли — а он просто был под одеялом. Просто родители его не заметили и подумали, что он ушел в лес: там последний дом перед опушкой», — рассказал Штыб в интервью для «Ридуса».

Эксперт по пожарной безопасности главного управления МЧС по Московской области Виталий Бойко также рассказал «Ридусу» о распространенных «играх с огнем», которыми дети часто занимаются и после которых приходится вызывать помощь взрослых.

«Дети часто играют со спичками и зажигалками, особенно в Новый год — с петардами. Иногда они делают поджоги на природе — в лесу или степях», — сообщил Бойко.

Особой опасностью пожарный назвал попытки поджечь тополиный пух в конце весны — начале лета.

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