Что делать, если ребенок оказался заблокирован в квартире

«Самый худший вариант — это, когда ребенок теряется, особенно если это происходит в лесной зоне. Несколько лет назад в одной деревне Ленинградской области произошел случай, когда мы думали, что ребенок потерялся в лесу. Мы уже выехали, готовились идти в лес, но потом решили немного поискать в доме. Зашли — а он просто был под одеялом. Просто родители его не заметили и подумали, что он ушел в лес: там последний дом перед опушкой», — рассказал Штыб в интервью для «Ридуса».