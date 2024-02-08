Большая и чистая. Сотруднику омской прокуратуры купят жилье в центре за 4,5 миллиона

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
На портале госзакупок появилась информация о приобретении жилья для сотрудника прокуратуры Омской области. Известно, что средства на покупку квартиры будут выделять из федерального бюджета.
Предполагается, что жилье должно быть непосредственно рядом со зданием областной прокуратуры. Оно же находится на улице Ленина, 1. Квартиру для сотрудника хотят подобрать неподалеку, чтобы она располагалась не дальше семи километров от работы.
В условиях контракта отмечается, что это должен быть кирпичный дом или здание из монолитного каркаса. Рассматриваются варианты не старше 1990 года постройки.
Также важно, чтобы дверь была металлическая. При покупке еще будут смотреть на состояние электрики в квартире и ее размер. Для работника надзорного ведомства собираются купить просторное жилище — не меньше 53 кв м.
Начальная цена контракта составляет 4,5 млн рублей. Помимо указанных требований выше у заказчика есть еще одно: при передаче квартиры продавцу нужно сделать влажную уборку, чтобы на всех поверхностях не лежало ни грязи, ни пыли.