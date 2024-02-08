Аналитики назвали 3 самые высокооплачиваемые вакансии в Омске

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 02:58
Согласно предоставленной информации, самую перспективную работу в этом месяце предлагают водителю категории Е. Заработная плата может достигать 300 тысяч рублей, обещает работодатель. У соискателя должен быть опыт работы поездок на дальних рейсах. Компания в свою очередь обещает суточные и премии, также корпоративную связь и техническую поддержку во время поездки.
На втором месте — менеджер по продажам. В риелторской компании, где ищут нового сотрудника, обещают платить до 250 тысяч рублей. График работы — 5/2. На новой работе будет необходимо анализировать рынок, искать и подбирать квартиры.
Зубной техник замыкает тройку высокооплачиваемых профессий. Зарплата от 150 до 250 тысяч рублей. Работа будет проходить в лаборатории. Однако есть один нюанс — переезд в Тюмень.