Аналитики назвали 3 самые высокооплачиваемые вакансии в Омске

Согласно предоставленной информации, самую перспективную работу в этом месяце предлагают водителю категории Е. Заработная плата может достигать 300 тысяч рублей, обещает работодатель. У соискателя должен быть опыт работы поездок на дальних рейсах. Компания в свою очередь обещает суточные и премии, также корпоративную связь и техническую поддержку во время поездки.