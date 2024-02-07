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Суд вынес приговор омичам, которые похитили 17 млн материнского капитала

В Омской области вынесли приговор риэлторам, похитившим 17 млн материнского капитала

7 февраля 2024, 13:41
Фото: 1MI

Суд вынес приговор омичам, которые похитили 17 млн материнского капитала

Они признаны виновными в мошенничестве при получении выплат.

Делом по чч. 2-4 ст. 159.2 УК РФ занимался Исилькульский суд. В нем вынесли приговор директору кредитного кооператива и трем риэлторам, которые обманными путями завладели 17 миллионами материнского капитала.

Установлено, что они намеренно искали владельцев маткапитала, которые еще не успели его потратить, и оформляли с ними договоры купли-продажи недвижимости с комиссией за услуги, что являлось незаконным и увеличивало цену недвижимости. Кроме того, иногда нарушители намеренно переводили деньги на собственные счета, чтобы имитировать займы.

Обманным способом за три года мошенникам удалось совершить 51 преступление, похитив, тем самым, у пенсионного фонда 17 000 000 рублей.

Учитывая все имеющиеся сведения, суд назначил организатору преступной группы 3,5 года заключения и 300 тысяч штрафа, а еще двум участникам — 3 года и 1 месяц и 2 года 9 месяцев тюрьмы со штрафом в 250 и 200 тысяч рублей соответственно. Также с них будет взыскана сумма причиненного ущерба.

Совершили 60 преступлений. Омички похитили 29 млн рублей материнского капитала
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#Преступление#Омск#Омская область#Суд#Преступность#Приговор#Новости#Преступники#Анастасия Баянова
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