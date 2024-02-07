В Омской области вынесли приговор риэлторам, похитившим 17 млн материнского капитала

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Делом по чч. 2-4 ст. 159.2 УК РФ занимался Исилькульский суд. В нем вынесли приговор директору кредитного кооператива и трем риэлторам, которые обманными путями завладели 17 миллионами материнского капитала.
Установлено, что они намеренно искали владельцев маткапитала, которые еще не успели его потратить, и оформляли с ними договоры купли-продажи недвижимости с комиссией за услуги, что являлось незаконным и увеличивало цену недвижимости. Кроме того, иногда нарушители намеренно переводили деньги на собственные счета, чтобы имитировать займы.
Обманным способом за три года мошенникам удалось совершить 51 преступление, похитив, тем самым, у пенсионного фонда 17 000 000 рублей.
Учитывая все имеющиеся сведения, суд назначил организатору преступной группы 3,5 года заключения и 300 тысяч штрафа, а еще двум участникам — 3 года и 1 месяц и 2 года 9 месяцев тюрьмы со штрафом в 250 и 200 тысяч рублей соответственно. Также с них будет взыскана сумма причиненного ущерба.