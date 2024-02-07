В Омской области вынесли приговор риэлторам, похитившим 17 млн материнского капитала

Установлено, что они намеренно искали владельцев маткапитала, которые еще не успели его потратить, и оформляли с ними договоры купли-продажи недвижимости с комиссией за услуги, что являлось незаконным и увеличивало цену недвижимости. Кроме того, иногда нарушители намеренно переводили деньги на собственные счета, чтобы имитировать займы.