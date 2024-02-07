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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В омском «Потоке» один Величев сменил другого

В омском «Потоке» один Величев сменил другого

7 февраля 2024, 07:03
Фото: 1MI

В омском «Потоке» один Величев сменил другого

В компании появился новый директор.

В обществе с ограниченной ответственностью «Поток», зарегистрированном в Омске на Дорожной улице, сменилось руководство. Пост директора до недавнего времени занимал Иван Николаевич Величев, теперь его сменил Евгений Николаевич Величев.

«Поток» специализируется на аренде и управлении недвижимостью. С 2021 года его уставный капитал полностью принадлежит Галине Величевой, а первым учредителем компании был Иван Величев. Он же является директором прописанного в Исилькуле холдинга «Велком» с годовым доходом больше 2 млрд рублей, а в прошлом был генеральным директором АО «База Сибирская».

Отметим, что речь здесь идет о семейном бизнесе. Бенефициаром «Велкома» является Николай Величев, в прошлом 20 лет руководивший базой снабжения «Сибирская». Сейчас он возглавляет Сибирскую агропромышленную ассоциацию, с 2011 года заседает в Законодательном собрании Омской области. Город55 писал в 2023 году, что Величев-старший стал совладельцем охотхозяйства в Черлакском районе Омской области.

Депутат Заксобрания Омской области Величев стал совладельцем охотхозяйства
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Николай Величев
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