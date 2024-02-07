В омском «Потоке» один Величев сменил другого

«Поток» специализируется на аренде и управлении недвижимостью. С 2021 года его уставный капитал полностью принадлежит Галине Величевой, а первым учредителем компании был Иван Величев. Он же является директором прописанного в Исилькуле холдинга «Велком» с годовым доходом больше 2 млрд рублей, а в прошлом был генеральным директором АО «База Сибирская».