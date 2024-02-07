В Омске 1,5 миллиона выделили на проект ремонта офиса Единой России на Волочаевской

На выполнение всех работ у подрядчика будет время с даты заключения контракта по 31 июля 2024 года. В здании на Волочаевской планируют отремонтировать фасады, окна и двери, помещения и инженерные коммуникации, а также выполнить перепланировку помещений и установить систему охранного видеонаблюдения.