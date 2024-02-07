В Омске 1,5 миллиона выделили на проект ремонта офиса Единой России на Волочаевской

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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«Центр учета и содержания собственности Омской области» объявил торги на выполнение научно-проектных работ в целях сохранения кирпичного двухэтажного здания на Волочаевской, 11. Оно относится к объектам культурного наследия регионального значения. Ранее здесь находился жилой дом при казенном винном складе, а сейчас помещения общей площадью 925 кв. м занимает «Единая Россия».
За разработку проекта казенное учреждение готово заплатить 1,5 млн рублей. Заявки от желающих заняться проектированием ждут до 15 февраля.
На выполнение всех работ у подрядчика будет время с даты заключения контракта по 31 июля 2024 года. В здании на Волочаевской планируют отремонтировать фасады, окна и двери, помещения и инженерные коммуникации, а также выполнить перепланировку помещений и установить систему охранного видеонаблюдения.
Ранее Город55 рассказывал, что в проект капремонта исторического здания на Карла Либкнехта, 5 (его сейчас занимают медуниверситет) прошел госэкспертизу. Проектную документацию за 900 тысяч разрабатывала омская компания «Архбюро 91».