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Published Сегодня, 09:34

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Дом жилой при казенном винном складе

В Омске 1,5 миллиона выделили на проект ремонта офиса Единой России на Волочаевской

7 февраля 2024, 09:34
Фото: yandex.ru/maps
Дом жилой при казенном винном складе

В Омске на разработку проекта офиса «Единой России» выделили 1,5 млн рублей

Подготовить проектную документацию и получить заключение экспертизы необходимо до 31 июля 2024 года.

«Центр учета и содержания собственности Омской области» объявил торги на выполнение научно-проектных работ в целях сохранения кирпичного двухэтажного здания на Волочаевской, 11. Оно относится к объектам культурного наследия регионального значения. Ранее здесь находился жилой дом при казенном винном складе, а сейчас помещения общей площадью 925 кв. м занимает «Единая Россия».

За разработку проекта казенное учреждение готово заплатить 1,5 млн рублей. Заявки от желающих заняться проектированием ждут до 15 февраля.

На выполнение всех работ у подрядчика будет время с даты заключения контракта по 31 июля 2024 года. В здании на Волочаевской планируют отремонтировать фасады, окна и двери, помещения и инженерные коммуникации, а также выполнить перепланировку помещений и установить систему охранного видеонаблюдения.

Ранее Город55 рассказывал, что в проект капремонта исторического здания на Карла Либкнехта, 5 (его сейчас занимают медуниверситет) прошел госэкспертизу. Проектную документацию за 900 тысяч разрабатывала омская компания «Архбюро 91».

Занимают медики. В Омске отремонтируют объект культурного наследия на Карла Либкнехта
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#Общество#Омск#Госзакупки#Проект#Новости#Историческое здание#Юлия Истомина#Объект культурного наследия
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