В лидерах. Омская область оказалась на первом месте по заболевшим коронавирусом

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Согласно предоставленной информации, в Омской области за этот период зарегистрировали 352 случая COVID-19. Не всех оставили на амбулаторном лечении — 38 человек госпитализировали. Один житель региона не смог справиться с болезнью.
По данным федерального оперштаба, Омская область первая среди регионов Сибири по количеству заболевших. Немного уступает Новосибирская область, там 340 заболевших. Замыкает тройку Кемеровская область — 332 случая. Всего семь случаев зарегистрировали в Республике Алтай.
Ранее редакция Города55 писала, какие решения принял оперштаб по стабилизации заболеваемости коронавирусом.