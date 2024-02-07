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Published Сегодня, 04:11

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

Омская область стала первой по количеству заболевших коронавирусом

В лидерах. Омская область оказалась на первом месте по заболевшим коронавирусом

7 февраля 2024, 04:11
Фото: Изображение Midjourney

Омская область стала первой по количеству заболевших коронавирусом

Федеральный оперштаб привел статистику с 29 января по 4 февраля текущего года.

Согласно предоставленной информации, в Омской области за этот период зарегистрировали 352 случая COVID-19. Не всех оставили на амбулаторном лечении — 38 человек госпитализировали. Один житель региона не смог справиться с болезнью.

По данным федерального оперштаба, Омская область первая среди регионов Сибири по количеству заболевших. Немного уступает Новосибирская область, там 340 заболевших. Замыкает тройку Кемеровская область — 332 случая. Всего семь случаев зарегистрировали в Республике Алтай.

Ранее редакция Города55 писала, какие решения принял оперштаб по стабилизации заболеваемости коронавирусом.

Ситуация стабильна. Стали известны итоги оперштаба по борьбе с COVID-19
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#Коронавирус#Общество#Здоровье#Омская область#Госпитализация#COVID-19#Режим повышенной готовности#Анастасия Чернобаева
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