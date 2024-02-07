В Кузбассе мужчина угнал собственную машину

Однако, в какой-то момент автомобиль исчез с этой стоянки. В связи с этим, должник был вызван в отдел судебных приставов для объяснения ситуации и предупреждения о возможной уголовной ответственности. Пугаясь последствий, мужчина вернул ранее арестованное авто взыскателю.