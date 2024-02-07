В Кузбассе мужчина угнал собственную машину

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Мужчина, проживающий в Новокузнецке, имел задолженность по кредитным платежам и его автомобиль был арестован и изъят. Автомобиль Ford Fusion находился в собственности гражданина и был сохранен на специальной стоянке для должников, пишет sibdepo.ru.
Однако, в какой-то момент автомобиль исчез с этой стоянки. В связи с этим, должник был вызван в отдел судебных приставов для объяснения ситуации и предупреждения о возможной уголовной ответственности. Пугаясь последствий, мужчина вернул ранее арестованное авто взыскателю.
В результате, автомобиль был эвакуирован на другую стоянку для хранения и последующей продажи.