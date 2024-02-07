Три жизни, не считая собаки. Омские пожарные спасли три человека и питомца

Пожар начался в трехэтажном доме на площади пяти квадратных метров. Огонь начал быстро распространяться, и едкий дым заполнил квартиры и коридоры. Четырнадцать человек смогли самостоятельно выбраться на улицу. Трох жильцов, в том числе и ребенка, пришлось спасать пожарным. Помогли и собаке. Ее укутали в куртку.