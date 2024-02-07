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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

В Омске спасатели помогли выбраться из огня трем жильцам дома и йорку

Три жизни, не считая собаки. Омские пожарные спасли три человека и питомца

7 февраля 2024, 06:15
Фото: Изображение Midjourney

В Омске спасатели помогли выбраться из огня трем жильцам дома и йорку

В пресс-службе МЧС России рассказали, как омские спасатели героически себя проявили на пожаре.

Пожар начался в трехэтажном доме на площади пяти квадратных метров. Огонь начал быстро распространяться, и едкий дым заполнил квартиры и коридоры. Четырнадцать человек смогли самостоятельно выбраться на улицу. Трох жильцов, в том числе и ребенка, пришлось спасать пожарным. Помогли и собаке. Ее укутали в куртку.

Фото: МЧС России

Шесть пожарных машин и 26 человек ликвидировали возгорание. Эксперты в дальнейшем установят причину пожара.

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#Происшествия#Ребенок#Собаки#Пожарные машины#Квартиры#Жильцы#Дым#Огонь#Спасатели#Дом#Анастасия Чернобаева
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