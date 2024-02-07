Тренер «Авангарда» Кравец сообщил, когда в строй вернется вратарь Хомченко

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Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец после матча со СКА, который прошел 6 февраля, рассказал о состоянии голкиперов Павла Хомченко и Ильи Проскурякова.
«Илья Проскуряков полностью поправился, готов играть. Сегодня на тренировку вышел Хомченко. Сергей Евгеньевич Звягин (тренер вратарей — прим. ред.) сказал, что он тренировался на 10 баллов, болей никаких», — рассказал Кравец.
Тренер добавил, что скоро на лед вернется также защитник Богдан Киселевич.
«Богдан должен был выйти уже сегодня, но во время тренировки по силовым приемам в борт он почувствовал боль при столкновении. Не до конца готов, пока восстанавливается. Надеюсь, или в следующей игре, или с „Сибирью“ будет играть», — сообщил наставник «ястребов».
Ранее голкипер «Авангарда» Андрей Мишуров рассказал Городу55 о пяти пропущенных шайбах от СКА. Вратарь в первую очередь видит ошибки в своей игре, нежели в действиях защитников.