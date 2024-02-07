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Технологии мирового уровня: эксперт высказался о новой установке Омского НПЗ

Технологии мирового уровня: эксперт высказался о новой установке Омского НПЗ

7 февраля 2024, 05:45
Фото: Римма Злацовская
Предприятие готовит к запуску комплекс водоочистки «Биосфера». О новой установке Омского НПЗ в ходе общественных слушаний высказался эксперт Научно-исследовательского проектного института нефти и газа «Петон» Юрий Смирнов.

По словам эксперта, применение современного оборудования и самых передовых технологий водоочистки мирового уровня свидетельствует об инновационности новых очистных сооружений ОНПЗ.

«Комплекс „Биосфера“ — это многоступенчатая система экологической очистки, которая удаляет из воды примеси, очищает ее с помощью специальных бактерий и угольных фильтров, обеззараживает ультрафиолетом. Внедрение комплекса „Биосфера“ приведет к сокращению воздействий на окружающую среду за счет ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений закрытого типа, к снижению потребления воды из реки Иртыш для производственных процессов предприятия, к повышению качества очистки воды», — сказал Юрий Смирнов.

Как отметил эксперт, снижение экологического воздействия произойдет благодаря герметичности технологических процессов — попадание испарений нефтепродуктов в атмосферу полностью исключено. По мнению Юрия Смирнова, ОНПЗ благодаря передовым технологиям закладывает высокие стандарты ответственного отношения к окружающей среде.

В рамках общественных обсуждений «Биосферы» разногласий между общественностью и ОНПЗ не было, слушания признали состоявшимися.

Напомним, «Биосфера» включена в комплексный план нацпроекта «Чистый воздух». По мнению специалистов, новые очистные сооружения могут обеспечить практически 100% эффективность водоочистки. После запуска установки завод сможет на 70% снизить использование воды из Иртыша.

Прошлым летом зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко в ходе рабочего визита в Омск посетила строительную площадку комплекса «Биосфера». Вице-премьер назвала «Газпром нефть» чемпионом проекта «Чистый воздух» на территории Омской области и особо отметила проект «Биосферы».

«Это очень важный капиталоемкий и экологический проект. Я, честно скажу, такого не видела еще нигде в стране», — сказала Виктория Абрамченко.

Сейчас работы по запуску «Биосферы» практически завершены. Крупнейший природоохранный проект региона будет введен в эксплуатацию в этом году.

#Общество#Экология#Омск#Омская область#Промышленность
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