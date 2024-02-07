Шесть лет за 21 кг. В Омской области назначили наказание наркокурьеру

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Суд установил, что мужчина, находясь в Красноярске, приобрел больше 20 кг запрещенных веществ через социальные сети. В дальнейшем осужденный хотел продавать мефедрон. Сотрудники УФСБ задержали жителя Красноярска в тот момент, когда он забирал наркотики из тайника.
Шесть лет своей жизни мужчина проведет в колонии строгого режима. Все, что изъяли у наркокурьера, будет уничтожено.
Недавно редакция Города55 рассказывала о том, как в подъезде дома задержали женщину-наркокурьера. При ней было 500 граммов запрещенного вещества. Ранее она уже была судима за такое же преступление.
Еще один аналогичный случай произошел прямо в такси. Полиция задержала местную жительницу со свертком с синтетическими наркотиками. Женщина продавала их и употребляла сама.