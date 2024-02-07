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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

В Омской области задержали мужчину с 21 кг запрещенного вещества

Шесть лет за 21 кг. В Омской области назначили наказание наркокурьеру

7 февраля 2024, 04:18
Фото: 1MI

В Омской области задержали мужчину с 21 кг запрещенного вещества

По данным региональной прокуратуры, суд вынес приговор жителю Красноярска. Его обвиняли в незаконном сбыте наркотиков.

Суд установил, что мужчина, находясь в Красноярске, приобрел больше 20 кг запрещенных веществ через социальные сети. В дальнейшем осужденный хотел продавать мефедрон. Сотрудники УФСБ задержали жителя Красноярска в тот момент, когда он забирал наркотики из тайника.

Шесть лет своей жизни мужчина проведет в колонии строгого режима. Все, что изъяли у наркокурьера, будет уничтожено.

Недавно редакция Города55 рассказывала о том, как в подъезде дома задержали женщину-наркокурьера. При ней было 500 граммов запрещенного вещества. Ранее она уже была судима за такое же преступление.

Еще один аналогичный случай произошел прямо в такси. Полиция задержала местную жительницу со свертком с синтетическими наркотиками. Женщина продавала их и употребляла сама.

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#Происшествия#Омская область#Задержание#Наркотики#Наказание#Лишение свободы#Уничтожение#Наркокурьер#Анастасия Чернобаева
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