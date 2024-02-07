Сезон заболеваемости гриппом в Омске почти достиг своего пика

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
На прошлой неделе заболеваемость ОРИ приблизился к 88,1 на 10 тыс человек. Но при этом этот показатель остался на таком же уровне как на позапрошлой неделе. Вирус гриппа продолжает активно циркулировать в регионе. Он составляет 90%: вирусы гриппа А — 98,9% и вирусы гриппа В — 1,1%.
Ранее редакция Города55 писала, что в области высокая заболеваемость коронавирусом. Наш регион стал первым в Сибири по количеству заболевших COVID-19.