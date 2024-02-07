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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

На территории Омской области активно распространяется вирус гриппа

Сезон заболеваемости гриппом в Омске почти достиг своего пика

7 февраля 2024, 07:34
Фото: 1MI

На территории Омской области активно распространяется вирус гриппа

В региональном Роспотребнадзоре предоставили статистику по распространению ОРВИ в области.

На прошлой неделе заболеваемость ОРИ приблизился к 88,1 на 10 тыс человек. Но при этом этот показатель остался на таком же уровне как на позапрошлой неделе. Вирус гриппа продолжает активно циркулировать в регионе. Он составляет 90%: вирусы гриппа А — 98,9% и вирусы гриппа В — 1,1%.

Ранее редакция Города55 писала, что в области высокая заболеваемость коронавирусом. Наш регион стал первым в Сибири по количеству заболевших COVID-19.

В лидерах. Омская область оказалась на первом месте по заболевшим коронавирусом
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#Коронавирус#Здоровье#ОРВИ#Вирус#Грипп#COVID-19#Заболеваемость#Сибирь#Анастасия Чернобаева
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