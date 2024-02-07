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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

иллюстрация

С вывеской, но без даты. В омской «Меге» откроют новый спортивный бутик вместо Adidas

7 февраля 2024, 12:54
Фото: Город55
иллюстрация

В омской «Меге» откроют новый спортивный бутик вместо Adidas

Пока неизвестно, когда заработает магазин, внутри него идет ремонт.

Стало известно, что в ТЦ «Мега» на бульваре Архитекторов откроется новый магазин. Там будут продавать спортивную одежду и обувь. Бутик заработает на месте закрывшегося Adidas.

NGS55.RU со ссылкой на представителей торгового центра пишет, что пока павильон не готов, там проходят ремонтные работы. О дате открытия нового магазина не сообщается, однако на нем уже есть вывеска — Lamoda Sport.

В «Меге» будет открыт первый офлайн-пункт бренда в Омске. Вещи и обувь можно в скором времени приобретать не только в интернет-магазине, но и на площадке ТЦ. При этом готовящийся к открытию Lamoda Sport — не единственный бутик для занимающихся спортом в «Меге». Также для омичей открыты Amazing Red, «Спортмастер», SneakerBox, Demix.

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#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Магазин#Новости#Тц#Алина Ясинская#МЕГА Омск
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