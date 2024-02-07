С вывеской, но без даты. В омской «Меге» откроют новый спортивный бутик вместо Adidas

В «Меге» будет открыт первый офлайн-пункт бренда в Омске. Вещи и обувь можно в скором времени приобретать не только в интернет-магазине, но и на площадке ТЦ. При этом готовящийся к открытию Lamoda Sport — не единственный бутик для занимающихся спортом в «Меге». Также для омичей открыты Amazing Red, «Спортмастер», SneakerBox, Demix.