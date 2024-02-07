Продолжается оформление гаражей по гаражной амнистии в Кузбассе

Гаражная амнистия, которая действует с сентября 2021 года, предусматривает упрощенную процедуру оформления прав на земельные участки и находящиеся на них гаражи на основании определенных документов. Об этом напоминает Наталья Чермянина, начальник отдела регистрации недвижимости, ведения ЕГРН, повышения качества данных Управления Росреестра по Кемеровской области. В качестве таких документов могут быть использованы членская книжка гаражного кооператива, техпаспорт на гараж, а также квитанция об оплате вывоза мусора или подключении к электрообслуживанию.