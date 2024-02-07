Продолжается оформление гаражей по гаражной амнистии в Кузбассе

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
По информации ведомства, на начало 2024 года в Кемеровской области были зарегистрированы права на 785 гаражей и 2075 земельных участков общей площадью около 69 тысяч квадратных метров. Только за 2023 год жители региона оформили 1007 объектов, включая 311 гаражей и 696 земельных участков общей площадью более 23 тысяч квадратных метров, пишет sibdepo.ru.
Гаражная амнистия, которая действует с сентября 2021 года, предусматривает упрощенную процедуру оформления прав на земельные участки и находящиеся на них гаражи на основании определенных документов. Об этом напоминает Наталья Чермянина, начальник отдела регистрации недвижимости, ведения ЕГРН, повышения качества данных Управления Росреестра по Кемеровской области. В качестве таких документов могут быть использованы членская книжка гаражного кооператива, техпаспорт на гараж, а также квитанция об оплате вывоза мусора или подключении к электрообслуживанию.
Право на гаражную амнистию имеют не только сами владельцы, но и их наследники. Также эту возможность могут использовать лица, получившие гараж в собственность по гражданско-правовым сделкам, таким как меня, дарение или купля-продажа.