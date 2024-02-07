Пока, Эквадор. В поставляемых в Россию бананах нашли личинки опасной мухи

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 09:00
Стало известно, что в Россию больше не будут поставлять бананы из Эквадора. Поставки прекратились 5 февраля. Причина — многоядная муха-горбатка.
Опасный вредитель может быстро размножаться, он представляет угрозу как животным, так и людям. Насекомое не только уничтожает запасы, но и является переносчиком холеры и чумы пчел.
Эти мухи поселяются в ранах на коже, в кишечнике, в легких, слизистой оболочке глаз и в органах мочеполовой системы. Насекомое откладывает личинки, которые вызывают миазы, в том числе и у человека.
Отметим, что из Эквадора в Россию приходило 92-96% поставок. Теперь бананы и другие фрукты будут возить из дружественных стран Азии. Планируется поставлять с Востока больше манго, ананасов, папайи, гуавы.
К слову, с января 2024 года бананы возят из Индии. До конца февраля оттуда ожидается следующая поставка, пишут «Новые известия».