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Published Сегодня, 08:57

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иллюстрация

Пока, Эквадор. В поставляемых в Россию бананах нашли личинки опасной мухи

7 февраля 2024, 08:57
Фото: Город55
иллюстрация

В поставляемых в Россию бананах из Эквадора нашли личинки опасной мухи

Насекомое представляет серьезную опасность, поскольку является переносчиком смертоносных болезней.

Стало известно, что в Россию больше не будут поставлять бананы из Эквадора. Поставки прекратились 5 февраля. Причина — многоядная муха-горбатка.

Опасный вредитель может быстро размножаться, он представляет угрозу как животным, так и людям. Насекомое не только уничтожает запасы, но и является переносчиком холеры и чумы пчел.

Эти мухи поселяются в ранах на коже, в кишечнике, в легких, слизистой оболочке глаз и в органах мочеполовой системы. Насекомое откладывает личинки, которые вызывают миазы, в том числе и у человека.

Отметим, что из Эквадора в Россию приходило 92-96% поставок. Теперь бананы и другие фрукты будут возить из дружественных стран Азии. Планируется поставлять с Востока больше манго, ананасов, папайи, гуавы.

К слову, с января 2024 года бананы возят из Индии. До конца февраля оттуда ожидается следующая поставка, пишут «Новые известия».

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#Общество#Экономика#Бизнес#Россия#Фрукты#Продукты#Новости#Поставка#Алина Ясинская
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