«Переоснащение пищеблоков»: в омском депобре объяснили сбои с питанием в школах

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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В Омском городском Совете на днях пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки — обсуждение ситуации с горячим питанием в омских школах. Депутаты, узнав о существенных проблемах в этой сфере, направили запрос в мэрию, и ответ за подписью мэра Сергея Шелеста есть в распоряжении редакции Города55.
Напомним: учащиеся примерно 10 школ на какое-то время остались без горячих обедов, так что на происходящее пришлось отреагировать прокуратуре. Чиновники объясняют, что проблема была связана со сменой поставщиков.
— С января 2024 года в ряде БОУ г. Омска сменились организаторы питания, — говорится в письме, — в связи с этим произошло переоснащение пищеблоков, замена технологического оборудования, изменения в штате кухонных работников, что явилось причиной сбоя в организации питания обучающихся.
К 24 январю, по данным департамента образования, все было улажено. На данный момент, согласно письму, школьное питание получают 138 тысяч детей. Каждый ученик начальных классов получает горячее питание на 90 рублей в день, стоимость обеда для учеников постарше составляет от 90 до 110 рублей. В 2024 году городские власти потратят только на обеды для младшеклассников 671,9 млн рублей.