Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

«Переоснащение пищеблоков»: в омском депобре объяснили сбои с питанием в школах

«Переоснащение пищеблоков»: в омском депобре объяснили сбои с питанием в школах

7 февраля 2024, 06:40
Фото: 1MI

«Переоснащение пищеблоков»: в омском депобре объяснили сбои с питанием в школах

По данным чиновников, проблема была решена к 24 января.

В Омском городском Совете на днях пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки — обсуждение ситуации с горячим питанием в омских школах. Депутаты, узнав о существенных проблемах в этой сфере, направили запрос в мэрию, и ответ за подписью мэра Сергея Шелеста есть в распоряжении редакции Города55.

Напомним: учащиеся примерно 10 школ на какое-то время остались без горячих обедов, так что на происходящее пришлось отреагировать прокуратуре. Чиновники объясняют, что проблема была связана со сменой поставщиков.

— С января 2024 года в ряде БОУ г. Омска сменились организаторы питания, — говорится в письме, — в связи с этим произошло переоснащение пищеблоков, замена технологического оборудования, изменения в штате кухонных работников, что явилось причиной сбоя в организации питания обучающихся.

К 24 январю, по данным департамента образования, все было улажено. На данный момент, согласно письму, школьное питание получают 138 тысяч детей. Каждый ученик начальных классов получает горячее питание на 90 рублей в день, стоимость обеда для учеников постарше составляет от 90 до 110 рублей. В 2024 году городские власти потратят только на обеды для младшеклассников 671,9 млн рублей.

Сменился поставщик. Омские школьники остались без обедов после новогодних каникул
Узнать подробнее
#Общество#Новости#Школы#Николай Эйхвальд#Горячее питание#Депобр
Подпишитесь
Фекальный канал. Стройплощадку нового ЖК «Мирапорт» в Омске затопило сточными водами
Сегодня, 05:16
Феерия из 14 шайб и две драки. «Авангард» со СКА устроили шоу для болельщиков
Вчера, 18:50
В лидерах. Омская область оказалась на первом месте по заболевшим коронавирусом
Сегодня, 04:11
Тренер «Авангарда» рассказал, что молился в церкви за победу перед матчем со СКА
Сегодня, 05:38
Расплавится снег. Омичей ждет сильнейшее февральское потепление до +2 градусов
Сегодня, 07:25
Омичи мерзли в квартирах из-за поломок ТЭЦ и получили перерасчет в 100 рублей
Вчера, 09:45