«Переоснащение пищеблоков»: в омском депобре объяснили сбои с питанием в школах

К 24 январю, по данным департамента образования, все было улажено. На данный момент, согласно письму, школьное питание получают 138 тысяч детей. Каждый ученик начальных классов получает горячее питание на 90 рублей в день, стоимость обеда для учеников постарше составляет от 90 до 110 рублей. В 2024 году городские власти потратят только на обеды для младшеклассников 671,9 млн рублей.