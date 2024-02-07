Омские школьники будут учиться в гостевых учебных учреждениях

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Как отметил градоначальник, с 7 февраля ученики будут посещать занятия дистанционно, с 19 февраля у них начнутся каникул, и с 26 февраля школьники будут получать знания в гостевых образовательных учреждениях.
Такие изменения предстоят в связи с обновлением школ по специальной программе. Всего на реконструкцию учебных заведений направили 848 млн рублей.
План, как распределят детей по другим школам, был разработан еще летом.
Напомним, что для школьников, которым придется добираться до новой школы на общественном транспорте, предусмотрены льготные проездные. Дети смогут бесплатно пользоваться автобусами и троллейбусами.