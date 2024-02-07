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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

В Омске школьников переведут в гостевые учреждения

Омские школьники будут учиться в гостевых учебных учреждениях

7 февраля 2024, 05:06
Фото: 1MI

В Омске школьников переведут в гостевые учреждения

Мэр города в своем Telegram-канале рассказал, что в Омске проведут масштабное обновление школ.

Как отметил градоначальник, с 7 февраля ученики будут посещать занятия дистанционно, с 19 февраля у них начнутся каникул, и с 26 февраля школьники будут получать знания в гостевых образовательных учреждениях.

Такие изменения предстоят в связи с обновлением школ по специальной программе. Всего на реконструкцию учебных заведений направили 848 млн рублей.

План, как распределят детей по другим школам, был разработан еще летом.

Фото: Администрация Омска

Напомним, что для школьников, которым придется добираться до новой школы на общественном транспорте, предусмотрены льготные проездные. Дети смогут бесплатно пользоваться автобусами и троллейбусами.

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#Общество#Омск#Дети#Школы#Дистанционное обучение#Анастасия Чернобаева#Программа обновления школ#Реконструкция учебных заведений
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