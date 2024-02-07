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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

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Обратились родители. В омском колледже конфликт четырех студентов закончился дракой

7 февраля 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney
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В стенах омского юридического колледжа подрались четыре студента

В отдел полиции обратились родители двоих учащихся юридического колледжа.

Городу55 стало известно, что вчера, 6 февраля, в омском юридическом колледже на Почтовой подрались студенты. По информации источника нашего издания, конфликт произошел из-за девушки. На место происшествия пришлось выезжать сотрудникам полиции.

В пресс-службе УМВД России по Омской области Городу55 подтвердили, что инцидент действительно произошел накануне.

«В отделе полиции № 9 УМВД России по городу Омску проводится проверка по обращениям родителей двоих учащихся юридического колледжа. Между ними и двумя другими студентами колледжа произошел конфликт, в результате которого молодым людям были причинены телесные повреждения», — сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Студентов отправили проходить судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных повреждений. Сотрудники полиции уже установили всех участников конфликта. Со студентами теперь планируют провести профилактические мероприятия.

Напомним, что в конце января конфликт, переросший в драку, произошел в школе №47. Одного из мальчиков повалили и начали бить, поучаствовать в драке успела и мама ребенка.

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#Эксклюзивы#Происшествия#Драка#Полиция#Омск#Проверка#Студенты#Новости#Конфликт#Колледж#Юлия Истомина
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