Обратились родители. В омском колледже конфликт четырех студентов закончился дракой

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Городу55 стало известно, что вчера, 6 февраля, в омском юридическом колледже на Почтовой подрались студенты. По информации источника нашего издания, конфликт произошел из-за девушки. На место происшествия пришлось выезжать сотрудникам полиции.
В пресс-службе УМВД России по Омской области Городу55 подтвердили, что инцидент действительно произошел накануне.
«В отделе полиции № 9 УМВД России по городу Омску проводится проверка по обращениям родителей двоих учащихся юридического колледжа. Между ними и двумя другими студентами колледжа произошел конфликт, в результате которого молодым людям были причинены телесные повреждения», — сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области Алексей Командыков.
Студентов отправили проходить судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных повреждений. Сотрудники полиции уже установили всех участников конфликта. Со студентами теперь планируют провести профилактические мероприятия.
Напомним, что в конце января конфликт, переросший в драку, произошел в школе №47. Одного из мальчиков повалили и начали бить, поучаствовать в драке успела и мама ребенка.