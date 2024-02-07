Новикомбанк представил бухгалтерскую отчетность за 2023 год

Председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева отметила, что банк стремится предлагать наиболее выгодные условия для клиентов, работающих в приоритетных отраслях страны. Она также подчеркнула, что банк активно развивает портфель выгодных розничных продуктов с социальной направленностью, что является приоритетной задачей поддержки кадрового потенциала российской промышленности.