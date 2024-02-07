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Новикомбанк представил бухгалтерскую отчетность за 2023 год

Новикомбанк представил бухгалтерскую отчетность за 2023 год

7 февраля 2024, 07:56
Фото: Новикомбанк
Опубликована бухгалтерская отчетность Новикомбанка по результатам работы в прошлом году. На 1 января 2024 года активы организации составили 916,6 миллиарда рублей, что на 13,3% превышает показатель 2022 года.

Кредитный портфель банка вырос на восемь процентов, достигнув 816 миллиардов рублей. Прибыль Новикомбанка за 2023 год составила 16,8 миллиарда рублей.

Чистый процентный доход банка за год вырос на 16,5% — до 35,5 миллиарда рублей. Объем собственных средств увеличился на 12,7%, составив 93,1 миллиарда рублей, передает newsnn.ru.

Основной источник ресурсов Новикомбанка — средства клиентов. Объем остатков на счетах за предыдущий год вырос на 12,8%, составив 826,5 миллиарда рублей.

Все это стало возможным благодаря устойчивому к факторам извне бизнес-профилю, стабильности и разнообразию ресурсной базы, эффективному управлению ликвидностью и высокому уровню капитала.

В 2023 году Новикомбанк оказал финансово-кредитную поддержку высокотехнологичным предприятиям. Также была проведена первая сделка с цифровыми финансовыми активами для организаций ОПК и «Ростеха».

В прошлом году банк выплатил дивиденды акционерам в размере 4,9 миллиарда рублей. Новикомбанк получил рейтинг AA|ru| от НРА и рейтинг АА-(RU) от АКРА.

Председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева отметила, что банк стремится предлагать наиболее выгодные условия для клиентов, работающих в приоритетных отраслях страны. Она также подчеркнула, что банк активно развивает портфель выгодных розничных продуктов с социальной направленностью, что является приоритетной задачей поддержки кадрового потенциала российской промышленности.

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