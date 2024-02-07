Новикомбанк представил бухгалтерскую отчетность за 2023 год

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Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:56
Кредитный портфель банка вырос на восемь процентов, достигнув 816 миллиардов рублей. Прибыль Новикомбанка за 2023 год составила 16,8 миллиарда рублей.
Чистый процентный доход банка за год вырос на 16,5% — до 35,5 миллиарда рублей. Объем собственных средств увеличился на 12,7%, составив 93,1 миллиарда рублей, передает newsnn.ru.
Основной источник ресурсов Новикомбанка — средства клиентов. Объем остатков на счетах за предыдущий год вырос на 12,8%, составив 826,5 миллиарда рублей.
Все это стало возможным благодаря устойчивому к факторам извне бизнес-профилю, стабильности и разнообразию ресурсной базы, эффективному управлению ликвидностью и высокому уровню капитала.
В 2023 году Новикомбанк оказал финансово-кредитную поддержку высокотехнологичным предприятиям. Также была проведена первая сделка с цифровыми финансовыми активами для организаций ОПК и «Ростеха».
В прошлом году банк выплатил дивиденды акционерам в размере 4,9 миллиарда рублей. Новикомбанк получил рейтинг AA|ru| от НРА и рейтинг АА-(RU) от АКРА.
Председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева отметила, что банк стремится предлагать наиболее выгодные условия для клиентов, работающих в приоритетных отраслях страны. Она также подчеркнула, что банк активно развивает портфель выгодных розничных продуктов с социальной направленностью, что является приоритетной задачей поддержки кадрового потенциала российской промышленности.