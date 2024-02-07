Концерты Лолиты отменяют раз за разом после участия в вечеринке Ивлеевой

Январские праздники для артистов — горячая пора. Деятели искусства в эти дни активно участвуют в корпоративах и дают концерты. Милявская не стала исключением, она намеревалась много работать в новогодние праздники, а после Нового года у нее был запланирован тур по регионам России. Но концерты звезды отменили, в качестве причины назвав посещение неоднозначной «голой» вечеринки, которую в конце декабря блогер Настя Ивлеева организовала в столичном клубе «Мутабор».