Концерты Лолиты отменяют раз за разом после участия в вечеринке Ивлеевой

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
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Updated Сегодня, 17:32
Январские праздники для артистов — горячая пора. Деятели искусства в эти дни активно участвуют в корпоративах и дают концерты. Милявская не стала исключением, она намеревалась много работать в новогодние праздники, а после Нового года у нее был запланирован тур по регионам России. Но концерты звезды отменили, в качестве причины назвав посещение неоднозначной «голой» вечеринки, которую в конце декабря блогер Настя Ивлеева организовала в столичном клубе «Мутабор».
Из планируемых концертов Лолиты были отменены выступления во многих городах Подмосковья. Концертные туры певицы по Сибири и Уралу также остаются под вопросом. На отмене тюменского концерта звезды активно настаивает общественность, пишет newia.ru.
По словам Милявской, скандальное мероприятие она посетила с целью развеяться и повеселиться, устав от работы под конец года. К тому же формат вечеринки был заявлен как выставка, поэтому многие из участников приняли приглашение.
Певица настаивает, что мероприятие носило ироничный, а не сексуальный характер.
Невзирая на негативные последствия своего отдыха, Лолита не унывает и собирается заниматься домашними делами.