Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

Концерты Лолиты отменяют раз за разом после участия в вечеринке Ивлеевой

Концерты Лолиты отменяют раз за разом после участия в вечеринке Ивлеевой

7 февраля 2024, 17:29
Фото: vk.com/lolitasu
По словам Лолиты Милявской, в конце минувшего года она тщательно готовилась к туру по российским городам. Но планам певицы сбыться было не суждено — ее начали бойкотировать после участия в нашумевшей «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в Москве.

Январские праздники для артистов — горячая пора. Деятели искусства в эти дни активно участвуют в корпоративах и дают концерты. Милявская не стала исключением, она намеревалась много работать в новогодние праздники, а после Нового года у нее был запланирован тур по регионам России. Но концерты звезды отменили, в качестве причины назвав посещение неоднозначной «голой» вечеринки, которую в конце декабря блогер Настя Ивлеева организовала в столичном клубе «Мутабор».

Из планируемых концертов Лолиты были отменены выступления во многих городах Подмосковья. Концертные туры певицы по Сибири и Уралу также остаются под вопросом. На отмене тюменского концерта звезды активно настаивает общественность, пишет newia.ru.

По словам Милявской, скандальное мероприятие она посетила с целью развеяться и повеселиться, устав от работы под конец года. К тому же формат вечеринки был заявлен как выставка, поэтому многие из участников приняли приглашение.

Певица настаивает, что мероприятие носило ироничный, а не сексуальный характер.

Невзирая на негативные последствия своего отдыха, Лолита не унывает и собирается заниматься домашними делами.

#Шоу-бизнес#Концерт#Отмена концерта#Артист#Знаменитости#Все материалы авторов
Подпишитесь
Фекальный канал. Стройплощадку нового ЖК «Мирапорт» в Омске затопило сточными водами
Сегодня, 05:16
Обратились родители. В омском колледже конфликт четырех студентов закончился дракой
Сегодня, 10:56
В лидерах. Омская область оказалась на первом месте по заболевшим коронавирусом
Сегодня, 04:11
Шарипзянов, Чистяков, Буше. Три игрока «Авангарда» попали в топ-10 рейтинга КХЛ
Сегодня, 16:45
Расплавится снег. Омичей ждет сильнейшее февральское потепление до +2 градусов
Сегодня, 07:25
Омичи мерзли в квартирах из-за поломок ТЭЦ и получили перерасчет в 100 рублей
Вчера, 09:45