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Какие услуги можно бесплатно получать по полису ОМС? Расскажем о том, что важно знать

7 февраля 2024, 09:03
Фото: 1MI
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Бесплатная медпомощь по полису ОМС: на какие услуги можно рассчитывать

Каждый россиянин имеет право на получение полиса обязательного медицинского страхования. В этой статье мы расскажем, какие услуги гарантированы его обладателю.

Сейчас в России действуют полисы ОМС двух видов: новые — пластиковые карты, и старые — формата А5. По этому документу каждый гражданин может получать бесплатное медицинское обслуживание и даже, в некоторых случаях, медикаменты.

Оба варианта полиса действительны и не требуют замены, однако если возникло желание поменять бумажный документ на пластиковую карту, сделать это все же можно: стоит обратиться в МФЦ или страховую компанию, где в течение 45 дней вам подготовят новый полис, рассказали «Newia». Также отмечается, что на время изготовления гражданину полагается временный документ.

По общероссийской программе, обладателям полиса доступна бесплатная помощь профилактического характера и скорая помощь. Специализированная помощь доступна гражданам, имеющим инфекционные заболевания, эндокринные нарушения, заболевания обмена веществ и нервной системы.

Кроме того, в некоторых случаях помощь по ОМС будет оказана при заболеваниях органов слуха, зрения, мышц, врожденных патологий и ряде других проблем.

Также благодаря полису можно пройти комплексное обследование организма в рамках диспансеризации. В него входят: определение роста и веса, измерение давления, анализ крови, ЭКГ и флюорография. Женщины после 40 лет по ОМС имеют право на маммографию, а мужчины — на анализ ПСА.

Если же в медицинском учреждении отказывают принять пациента по ОМС, он должен потребовать письменный отказ от клиники, если врач его не дает, необходимо написать заявление на имя главврача. Если и это не помогло — нужно просить зафиксировать отказ в медицинской карте гражданина. Чаще всего, таким способом вопрос удается решить. Если же нет — стоит написать жалобу в страховую компанию, которая выдавала полис.

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