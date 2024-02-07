Какие услуги можно бесплатно получать по полису ОМС? Расскажем о том, что важно знать

Если же в медицинском учреждении отказывают принять пациента по ОМС, он должен потребовать письменный отказ от клиники, если врач его не дает, необходимо написать заявление на имя главврача. Если и это не помогло — нужно просить зафиксировать отказ в медицинской карте гражданина. Чаще всего, таким способом вопрос удается решить. Если же нет — стоит написать жалобу в страховую компанию, которая выдавала полис.