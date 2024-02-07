Какие услуги можно бесплатно получать по полису ОМС? Расскажем о том, что важно знать

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Сейчас в России действуют полисы ОМС двух видов: новые — пластиковые карты, и старые — формата А5. По этому документу каждый гражданин может получать бесплатное медицинское обслуживание и даже, в некоторых случаях, медикаменты.
Оба варианта полиса действительны и не требуют замены, однако если возникло желание поменять бумажный документ на пластиковую карту, сделать это все же можно: стоит обратиться в МФЦ или страховую компанию, где в течение 45 дней вам подготовят новый полис, рассказали «Newia». Также отмечается, что на время изготовления гражданину полагается временный документ.
По общероссийской программе, обладателям полиса доступна бесплатная помощь профилактического характера и скорая помощь. Специализированная помощь доступна гражданам, имеющим инфекционные заболевания, эндокринные нарушения, заболевания обмена веществ и нервной системы.
Кроме того, в некоторых случаях помощь по ОМС будет оказана при заболеваниях органов слуха, зрения, мышц, врожденных патологий и ряде других проблем.
Также благодаря полису можно пройти комплексное обследование организма в рамках диспансеризации. В него входят: определение роста и веса, измерение давления, анализ крови, ЭКГ и флюорография. Женщины после 40 лет по ОМС имеют право на маммографию, а мужчины — на анализ ПСА.
Если же в медицинском учреждении отказывают принять пациента по ОМС, он должен потребовать письменный отказ от клиники, если врач его не дает, необходимо написать заявление на имя главврача. Если и это не помогло — нужно просить зафиксировать отказ в медицинской карте гражданина. Чаще всего, таким способом вопрос удается решить. Если же нет — стоит написать жалобу в страховую компанию, которая выдавала полис.