Жительница Омской области отдала больше 100 тысяч рублей лжесотруднику Госуслуг

Чтобы избежать неприятностей, по совету афериста, женщина перевела на «безопасный счет» 95 тысяч рублей. Однако на этом обман не закончился: позже, через лжесотрудника Госуслуг, местная жительница связалась с «полицейским», который попросил ее назвать специальный код из сообщения на телефоне. После этого с ее счета было списано еще 10 тысяч рублей.