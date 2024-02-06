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Жительница Омской области отдала больше 100 тысяч рублей лжесотруднику Госуслуг

6 февраля 2024, 11:51
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жительница Исилькуля отдала больше 100 тысяч лжесотруднику Госуслуг

Мошенник убедил женщину, что ее средства в опасности, после чего она перевела их на счет аферистов.

Происшествие случилось в Исилькуле. Местная жительница рассказала полицейским, что ей на телефон позвонил «сотрудник Госуслуг». Он сообщил потерпевшей, что мошенники пытаются оформить на нее кредит, а ее средствам угрожает опасность.

Чтобы избежать неприятностей, по совету афериста, женщина перевела на «безопасный счет» 95 тысяч рублей. Однако на этом обман не закончился: позже, через лжесотрудника Госуслуг, местная жительница связалась с «полицейским», который попросил ее назвать специальный код из сообщения на телефоне. После этого с ее счета было списано еще 10 тысяч рублей.

Когда средства списались, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и поспешила в полицию. Сейчас по этому факту проводится проверка, уже заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе регионально УМВД.

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#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Обман#Мошенник#Телефонные мошенники#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество
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