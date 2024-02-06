Занимают медики. В Омске отремонтируют объект культурного наследия на Карла Либкнехта

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
В Омске планируют капитально отремонтировать объект культурного наследия — здание фирмы «Вогау и К», расположенное на Карла Либкнехта, 5.
Проект капремонта уже прошел госэкспертизу. Положительное заключение выдало «Главное управление государственной экспертизы». Историческое здание занимает омский государственный медуниверситет. Проектную документацию для бюджетного учреждения разработала омская компания «Архбюро 91». В учредителях ООО — Павел Петров и Иван Кадцын.
За работу «Архбюро 91» заплатили 900 тысяч рублей. Компании предстояло разработать научно-проектную документацию для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия и получить положительное заключение в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
Отметим, что ремонт учебного корпуса на Карла Либкнехта, 5 и главного корпуса на Ленина, 12 за 28,5 млн рублей в 2020 году выполняла барнаульская компания «Алтайхимзащита».