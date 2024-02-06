За год МСП удалось привлечь свыше 312 млрд руб. под «зонтичные» поручительства

Он отметил, что по сравнению с предшествующим годом объем привлеченного финансирования увеличился в 1,5 раза, и рассказал, что почти половину объема — порядка 153 млрд рублей — составили средства, привлеченные МСП из реального сектора экономики. Здесь прирост составил 36% в сравнении с 2022 годом. Генеральный директор Корпорации МСП подчеркнул, что среди получателей средств под «зонтичные» поручительства, как и ранее, высока доля микробизнеса: в прошлом году это 76% от совокупного количества выданных банками кредитов.