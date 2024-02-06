За год МСП удалось привлечь свыше 312 млрд руб. под «зонтичные» поручительства

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:54
Об этом заявил гендиректор КМСП Александр Исаевич при подведении итогов минувшего года, пишет ТАСС.
Он отметил, что по сравнению с предшествующим годом объем привлеченного финансирования увеличился в 1,5 раза, и рассказал, что почти половину объема — порядка 153 млрд рублей — составили средства, привлеченные МСП из реального сектора экономики. Здесь прирост составил 36% в сравнении с 2022 годом. Генеральный директор Корпорации МСП подчеркнул, что среди получателей средств под «зонтичные» поручительства, как и ранее, высока доля микробизнеса: в прошлом году это 76% от совокупного количества выданных банками кредитов.
В числе прочего эксперт обратил внимание слушателей на изменение соотношения по целям привлечения финансирования под «зонтичные» поручительства. Например, в 2022 году доля инвесткредитов достигала лишь 25%, а в 2023-м составила уже 34%.
Лидерами среди отраслей по увеличению объема кредитования под «зонтичные» поручительства в минувшем году стали гостиничный бизнес и общественное питание (прирост 145%), затем следует административная деятельность (+110%), а также культура и спорт (+90%), и замыкает пятерку лидеров сфера транспортировки и хранения, где прирост составил 68%.
Первое место среди субъектов федерации по приросту объемов кредитов, выданных под поручительства КМСП, заняла Москва с приростом 72 млрд рублей (+93%). На второй позиции расположился Санкт-Петербург, где прирост кредитования составил 23,6 млрд рублей, что соответствует 66%. На третьем месте — Московская область с 19,7 млрд рублей (47%) прироста объемов выданных займов. Затем следуют Свердловская область (+11,7 млрд — 64%), Татарстан (+8,1 млрд — 66%), а также Новосибирская и Самарская области с 9,1 млрд, (+50%) и 7,4 млрд (+70%) прироста соответственно. Следующие по списку — Алтайский и Краснодарский края (+5,8 млрд рублей — 95% и +13,7 млрд — 22% соответственно), Иркутская область (+ 4 млрд — 140%) и Красноярский край с приростом 7 млрд рублей, соответствующим 49%.
Среди банков по объемам кредитования, оформленного под «зонтичные» поручительства, в топ-5 минувшего года вошли Сбербанк, выдавший компаниям МСП 99,7 млрд рублей кредитных средств, Альфа-Банк (95,8 млрд), ВТБ (35,7 млрд), Совкомбанк (20,1 млрд) и МСП Банк (19,6 млрд рублей).
Также известно, что самый высокий прирост кредитования был зафиксирован в Альфа-Банке, нарастившем общий объем выданных заемных средств на 62,6 млрд рублей (+189%).