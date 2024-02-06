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За год МСП удалось привлечь свыше 312 млрд руб. под «зонтичные» поручительства

За год МСП удалось привлечь свыше 312 млрд руб. под «зонтичные» поручительства

6 февраля 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney
Российские малые и средние предприятия смогли привлечь кредитных средств на сумму свыше 312 млрд рублей благодаря «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП.

Об этом заявил гендиректор КМСП Александр Исаевич при подведении итогов минувшего года, пишет ТАСС.

Он отметил, что по сравнению с предшествующим годом объем привлеченного финансирования увеличился в 1,5 раза, и рассказал, что почти половину объема — порядка 153 млрд рублей — составили средства, привлеченные МСП из реального сектора экономики. Здесь прирост составил 36% в сравнении с 2022 годом. Генеральный директор Корпорации МСП подчеркнул, что среди получателей средств под «зонтичные» поручительства, как и ранее, высока доля микробизнеса: в прошлом году это 76% от совокупного количества выданных банками кредитов.

В числе прочего эксперт обратил внимание слушателей на изменение соотношения по целям привлечения финансирования под «зонтичные» поручительства. Например, в 2022 году доля инвесткредитов достигала лишь 25%, а в 2023-м составила уже 34%.

Лидерами среди отраслей по увеличению объема кредитования под «зонтичные» поручительства в минувшем году стали гостиничный бизнес и общественное питание (прирост 145%), затем следует административная деятельность (+110%), а также культура и спорт (+90%), и замыкает пятерку лидеров сфера транспортировки и хранения, где прирост составил 68%.

Первое место среди субъектов федерации по приросту объемов кредитов, выданных под поручительства КМСП, заняла Москва с приростом 72 млрд рублей (+93%). На второй позиции расположился Санкт-Петербург, где прирост кредитования составил 23,6 млрд рублей, что соответствует 66%. На третьем месте — Московская область с 19,7 млрд рублей (47%) прироста объемов выданных займов. Затем следуют Свердловская область (+11,7 млрд — 64%), Татарстан (+8,1 млрд — 66%), а также Новосибирская и Самарская области с 9,1 млрд, (+50%) и 7,4 млрд (+70%) прироста соответственно. Следующие по списку — Алтайский и Краснодарский края (+5,8 млрд рублей — 95% и +13,7 млрд — 22% соответственно), Иркутская область (+ 4 млрд — 140%) и Красноярский край с приростом 7 млрд рублей, соответствующим 49%.

Среди банков по объемам кредитования, оформленного под «зонтичные» поручительства, в топ-5 минувшего года вошли Сбербанк, выдавший компаниям МСП 99,7 млрд рублей кредитных средств, Альфа-Банк (95,8 млрд), ВТБ (35,7 млрд), Совкомбанк (20,1 млрд) и МСП Банк (19,6 млрд рублей).

Также известно, что самый высокий прирост кредитования был зафиксирован в Альфа-Банке, нарастившем общий объем выданных заемных средств на 62,6 млрд рублей (+189%).

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