Владимир Путин утвердил атамана Сибирского войскового казачьего общества

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 06:31
Вчера, 5 февраля, Владимир Путин подписал указ. Документ опубликован на специализированном сайте правовой информации.
Нового атамана выбрали еще в конце сентября прошлого года. Президент России также остался согласен с выбором и подписал соответствующий документ.
Как рассказали в пресс-службе казачьего общества, Андрей Тимошенко уже привели к присяге. Все мероприятие прошло в торжественной атмосфере.
Ранее редакция Города55 писала, что бывший начальник УФСИН занял пост советника губернатора Омской области. Константин Книс руководил колониями больше трех лет. В декабре 2023 года экс-руководитель покинул этот пост.
Также наша редакция писала о то, что президент отметил заслуги омичей: директора омской филармонии, двух специалистов здравоохранения, заместителя министра сельского хозяйства. Награду от Владимира Путина получила и пресс-секретарь губернатора Омской области.