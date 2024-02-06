Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Президент России утвердил атамана Сибирского войскового казачьего общества

Владимир Путин утвердил атамана Сибирского войскового казачьего общества

6 февраля 2024, 05:22
Фото: 1MI

Президент России утвердил атамана Сибирского войскового казачьего общества

Атаманом Сибирского войскового казачьего общества назначен Андрей Тимошенко.

Вчера, 5 февраля, Владимир Путин подписал указ. Документ опубликован на специализированном сайте правовой информации.

Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

Нового атамана выбрали еще в конце сентября прошлого года. Президент России также остался согласен с выбором и подписал соответствующий документ.

Как рассказали в пресс-службе казачьего общества, Андрей Тимошенко уже привели к присяге. Все мероприятие прошло в торжественной атмосфере.

Ранее редакция Города55 писала, что бывший начальник УФСИН занял пост советника губернатора Омской области. Константин Книс руководил колониями больше трех лет. В декабре 2023 года экс-руководитель покинул этот пост.

Также наша редакция писала о то, что президент отметил заслуги омичей: директора омской филармонии, двух специалистов здравоохранения, заместителя министра сельского хозяйства. Награду от Владимира Путина получила и пресс-секретарь губернатора Омской области.

Инсайд. Экс-глава омского УФСИН Константин Книс станет заместителем Шелеста
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Искусство#Указ#Анастасия Чернобаева#Атаман#Правовая информация#Андрей Тимошенко
Подпишитесь
Новичок, инвестор парка и «спорный» застройщик. Кто займется капремонтом омских школ
Сегодня, 02:30
Топ арбитража. Словаки против тавричан и 280 млн бизнесмена из Сочи
Сегодня, 03:05
Взлеты? Падения? Стагнация? Что будет с ценами на квартиры в Омске в 2024 году
Сегодня, 08:09
Омский «Авангард» примет на домашнем льду лидеров Запада — питерский СКА
Сегодня, 04:46
В омском онкодиспансере вышел из строя единственный в городе аппарат лучевой терапии
Сегодня, 06:55
Омичи мерзли в квартирах из-за поломок ТЭЦ и получили перерасчет в 100 рублей
Сегодня, 09:45