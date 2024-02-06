В Омской области подросток попал под поезд

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
О происшествии сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Известно, что поезд травмировал подростка сегодня, 6 февраля, около 18:00.
Случилось это, по предварительной информации, на обводном пути станции Исилькуль Западно-Сибирской железной дороги. Проезжающий поезд травмировал 17-летнего парня, насколько серьезно пока неизвестно.
Сейчас по факту произошедшего уже проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и его причины.