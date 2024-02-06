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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

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В Омской области подросток попал под поезд

6 февраля 2024, 15:16
Фото: Изображение Midjourney
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Подросток попал под колеса поезда в Омской области

Происшествие случилось на обводном железнодорожном пути станции Исилькуль.

О происшествии сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Известно, что поезд травмировал подростка сегодня, 6 февраля, около 18:00.

Случилось это, по предварительной информации, на обводном пути станции Исилькуль Западно-Сибирской железной дороги. Проезжающий поезд травмировал 17-летнего парня, насколько серьезно пока неизвестно.

Сейчас по факту произошедшего уже проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и его причины.

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#Омск#Омская область#Поезд#Происшествие#Новости#Чрезвычайное происшествие#Поезда#Сбил поезд#Анастасия Баянова
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