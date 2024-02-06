В Омске нашли способ утилизации спиртовых отходов

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Омские ученые разработали технологию, с помощью которой можно перерабатывать спиртовые промышленные отходы. Как пишет «Российская газета», речь о барде — светло-коричневой жидкости, которая остается после перегонки браги и в изначальном виде не может использоваться (ее запрещено даже сливать в водоемы).
Ученые Омского технического университета предложили перерабатывать барду с помощью специальных дрожжей — Candida tropicalis. Эти дрожжи растут на основе барды, вбирая в себя содержащиеся в ней белки. Полученную таким образом биомассу можно добавлять в комбикорм, а остатки барды становятся безвредными, так что вписываются в норматив, допустимый для сточных вод.
Проект уже прошел стадию лабораторных экспериментов. Теперь результаты могут быть масштабированы на производстве биоэтанола.