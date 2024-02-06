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В Омске нашли способ утилизации спиртовых отходов

В Омске нашли способ утилизации спиртовых отходов

6 февраля 2024, 06:52
Фото: 1MI

В Омске нашли способ утилизации спиртовых отходов

Биомассу, полученную после переработки барды, можно добавлять в комбикорм.

Омские ученые разработали технологию, с помощью которой можно перерабатывать спиртовые промышленные отходы. Как пишет «Российская газета», речь о барде — светло-коричневой жидкости, которая остается после перегонки браги и в изначальном виде не может использоваться (ее запрещено даже сливать в водоемы).

Ученые Омского технического университета предложили перерабатывать барду с помощью специальных дрожжей — Candida tropicalis. Эти дрожжи растут на основе барды, вбирая в себя содержащиеся в ней белки. Полученную таким образом биомассу можно добавлять в комбикорм, а остатки барды становятся безвредными, так что вписываются в норматив, допустимый для сточных вод.

Проект уже прошел стадию лабораторных экспериментов. Теперь результаты могут быть масштабированы на производстве биоэтанола.

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#Экономика#Николай Эйхвальд#ОмГТУ#Лаборатории
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