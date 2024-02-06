В Омске нашли способ утилизации спиртовых отходов

Омские ученые разработали технологию, с помощью которой можно перерабатывать спиртовые промышленные отходы. Как пишет «Российская газета», речь о барде — светло-коричневой жидкости, которая остается после перегонки браги и в изначальном виде не может использоваться (ее запрещено даже сливать в водоемы).