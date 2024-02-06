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В 2024 году в Подмосковье реализуют более 80 проектов в сфере импортозамещения

6 февраля 2024, 17:25
В этом году в Московской области планируется реализовать более 80 проектов, направленных на импортозамещение. Больше 30 из них предусматривают строительство новых производств, а остальные — модернизацию уже существующих.

Об этом информирует Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой, «Московская область продолжает лидировать по количеству проектов импортозамещения». Ожидается, что данные проекты потребуют инвестиций в размере 86 миллиардов рублей и приведут к созданию около 8,5 тысяч рабочих мест, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На данный момент уже ведется реализация более 270 проектов по импортозамещению в регионе. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 64,7 миллиарда рублей. Дополнительную информацию о поддержке данных проектов можно найти на специальном инвестиционном портале Подмосковья.

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