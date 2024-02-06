В 2024 году в Подмосковье реализуют более 80 проектов в сфере импортозамещения

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Об этом информирует Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой, «Московская область продолжает лидировать по количеству проектов импортозамещения». Ожидается, что данные проекты потребуют инвестиций в размере 86 миллиардов рублей и приведут к созданию около 8,5 тысяч рабочих мест, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На данный момент уже ведется реализация более 270 проектов по импортозамещению в регионе. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 64,7 миллиарда рублей. Дополнительную информацию о поддержке данных проектов можно найти на специальном инвестиционном портале Подмосковья.