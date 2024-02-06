В 2024 году в Подмосковье реализуют более 80 проектов в сфере импортозамещения

В этом году в Московской области планируется реализовать более 80 проектов, направленных на импортозамещение. Больше 30 из них предусматривают строительство новых производств, а остальные — модернизацию уже существующих.