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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Школа в Исилькуле готова на 40%

Цена вырастет? В Омской области отменили торги на строительство школы в Исилькуле

6 февраля 2024, 05:39
Фото: Министерство строительства Омской области
Школа в Исилькуле готова на 40%

В Омской области отменили торги на достройку школы в Исилькуле за полмиллиарда

«Облстройзаказчик» решил отправить сметную документацию на повторную экспертизу.

Город55 обратил внимание, что «Облстройзаказчик» отменил закупку на выполнение работ по строительству школы в Исилькуле. Напомним, что торги были объявлены в предыдущий четверг, 1 февраля. Подрядчику готовы были заплатить 505,5 млн рублей с 20% авансированием.

В минстрое Омской области Городу55 пояснили, что потребовалось привести стоимость контракта в соответствие с актуальными ценами на строительные ресурсы в регионе. Этот шаг, по мнению ведомства, привлечет к участию в торгах надежных подрядчиков.

«Общеобразовательная школа в Исилькуле должна быть построена качественно. Продолжить строительно-монтажные работы на этом объекте и выполнить все условия контракта сможет только крепкая, хорошо зарекомендовавшая себя строительная компания. Определить такую компанию предстоит во время торгов», — отметили в министерстве строительства.

После этого сметную документацию отправят на повторную экспертизу в части оценки достоверности определения сметной стоимости. Сделать это собираются уже в феврале этого года, дабы не оттягивать надолго объявление новых торгов и строительство школы в Исилькуле. Оно, кстати, может как подорожать, так и подешеветь. Хотя более вероятен именно первый вариант.

Добавим, что школа в Исилькуле относится к одним из самых проблемных объектов. Впервые подрядчика для нее выбрали еще в 2020 году — тогда это была строительная компания «Лидер». Под конец 2022 года контракт стоимостью 552 млн получил новосибирский «ИТЦ АСУкомплектсервис». В итоге не обошлось без похищенных миллионов и уголовного дела. Сейчас объект готов примерно на 40%.

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