Цена вырастет? В Омской области отменили торги на строительство школы в Исилькуле

После этого сметную документацию отправят на повторную экспертизу в части оценки достоверности определения сметной стоимости. Сделать это собираются уже в феврале этого года, дабы не оттягивать надолго объявление новых торгов и строительство школы в Исилькуле. Оно, кстати, может как подорожать, так и подешеветь. Хотя более вероятен именно первый вариант.