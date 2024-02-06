Среди частных домов. Омская фирма Шихмирзаевой построит многоэтажку на 1-й Северной

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Городу55 стало известно, что проект строительства многоквартирного дома на 1-й Северной прошел экспертизу. Положительное заключение выдало общество с ограниченной ответственностью «Экспертстрой-К». Возводить жилую многоэтажку, дополненную встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой закрытого типа, будет «Специализированный застройщик „Брик“».
Речь идет о первом этапе строительства. Разработкой проектной документации для застройщика занималась компания «Архинформ» из Екатеринбурга, которым владеет и руководит Тимур Абдуллаев.
Как следует из проекта, подготовленного ООО «Архинформ», жилой комплекс на улице Северная будет состоять из 10 жилых секций этажностью от 10 до 13 этажей: шесть секций — комфорт класса, две — комфорт+ и две — бизнес-класса.
«Застройка организована таким образом, чтобы с одной стороны обеспечить приватность, а с другой включить территорию в активную городскую жизнь. Для этого квартал разделяется на два блока жилых домов, поднятых на стилобаты. Посередине через участок проходит пешеходный бульвар, террасированный по рельефу», — говорится в проекте.
Что касается застройщика, компания «Брик» зарегистрирована в январе прошлого года. Владеет и руководит ей Элина Шамиловна Шихмирзаева. Помимо этого, она также является соучредительницей еще двух строительных фирм — «Нордстрой» и «Причал55». Последнее ООО недавно начало возводить жилой комплекс «Мирапорт» на берегу Иртыша в Нефтяниках. И стройка уже успела обернуться скандалом. Жильцы соседних многоэтажек пожаловались, что после начала строительных работ в их домах появились трещины, и затопило подвалы из-за проблем с канализацией.