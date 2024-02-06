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Published Сегодня, 04:53

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Updated Сегодня, 04:55

Иллюстрация

Среди частных домов. Омская фирма Шихмирзаевой построит многоэтажку на 1-й Северной

6 февраля 2024, 04:53
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске компания Элины Шихмирзаевой построит многоэтажку на 1-й Северной

Проект, подготовленный архитекторами из Екатеринбурга, прошел экспертизу.

Городу55 стало известно, что проект строительства многоквартирного дома на 1-й Северной прошел экспертизу. Положительное заключение выдало общество с ограниченной ответственностью «Экспертстрой-К». Возводить жилую многоэтажку, дополненную встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой закрытого типа, будет «Специализированный застройщик „Брик“».

Речь идет о первом этапе строительства. Разработкой проектной документации для застройщика занималась компания «Архинформ» из Екатеринбурга, которым владеет и руководит Тимур Абдуллаев.

Как следует из проекта, подготовленного ООО «Архинформ», жилой комплекс на улице Северная будет состоять из 10 жилых секций этажностью от 10 до 13 этажей: шесть секций — комфорт класса, две — комфорт+ и две — бизнес-класса.

«Застройка организована таким образом, чтобы с одной стороны обеспечить приватность, а с другой включить территорию в активную городскую жизнь. Для этого квартал разделяется на два блока жилых домов, поднятых на стилобаты. Посередине через участок проходит пешеходный бульвар, террасированный по рельефу», — говорится в проекте.
Проект «Жилая застройка на по улице Северная»Проект «Жилая застройка на по улице Северная»
Проект "Жилая застройка на по улице Северная"Проект "Жилая застройка на по улице Северная"
Проект "Жилая застройка на по улице Северная"Проект "Жилая застройка на по улице Северная"
Проект "Жилая застройка на по улице Северная"Проект "Жилая застройка на по улице Северная"
Проект «Жилая застройка на по улице Северная»
Фото: Компания «Архинформ»

Что касается застройщика, компания «Брик» зарегистрирована в январе прошлого года. Владеет и руководит ей Элина Шамиловна Шихмирзаева. Помимо этого, она также является соучредительницей еще двух строительных фирм — «Нордстрой» и «Причал55». Последнее ООО недавно начало возводить жилой комплекс «Мирапорт» на берегу Иртыша в Нефтяниках. И стройка уже успела обернуться скандалом. Жильцы соседних многоэтажек пожаловались, что после начала строительных работ в их домах появились трещины, и затопило подвалы из-за проблем с канализацией.

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#Общество#Омск#Строительство#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина#Жилой комплекс
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