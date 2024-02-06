Среди частных домов. Омская фирма Шихмирзаевой построит многоэтажку на 1-й Северной

Что касается застройщика, компания «Брик» зарегистрирована в январе прошлого года. Владеет и руководит ей Элина Шамиловна Шихмирзаева. Помимо этого, она также является соучредительницей еще двух строительных фирм — «Нордстрой» и «Причал55». Последнее ООО недавно начало возводить жилой комплекс «Мирапорт» на берегу Иртыша в Нефтяниках. И стройка уже успела обернуться скандалом. Жильцы соседних многоэтажек пожаловались, что после начала строительных работ в их домах появились трещины, и затопило подвалы из-за проблем с канализацией.